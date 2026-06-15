Förskollärare timvikarier
Vallentuna Djur Natur & Musikförskola / Förskollärarjobb / Vallentuna Visa alla förskollärarjobb i Vallentuna
2026-06-15
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Om jobbet
Vallentuna djur natur och musik-förskola är en liten privat förskola som till hösten har 23 barn fördelade på 3 grupper. Arbetslaget består av förskollärare samt tre barnskötare och en rektor som ibland arbetar i barngrupp vid behov.
Våra hörnstenar är djur, natur och musik. Vi samarbetar med en 4H-gård där det finns bondgårds djur. Barnen går i mindre grupper ner till gården en gång i veckan. Vi lägger stor vikt vid musik och rytmik, där barnen utvecklar sina förmågor i takt och rytm.
Skogen har vi runt hörnet där barnen utforskar naturlivet.
Nu söker vi förskollärare på timmar till hösten -26. Det kan bli mellan 16-20 timmar i veckan.
Du är en engagerad och nyfiken förskollärare som gärna har erfarenhet av att du har god samarbetsförmåga, är flexibel och uppskattar att arbeta småskaligt och ålders övergripande.
Förskollärarlegitimation krävs och erfarenhet av arbete inom förskola som exempelvis barnskötare eller förskollärare.
För mer information om förskolan gå in på
djurnaturomusik.se
Kontakt med annonsörer och rekryteringsbolag undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: info@djurnaturomusik.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna Djur Natur & Musikförskola
Ekebyvägen 2 (visa karta
)
186 23 VALLENTUNA Jobbnummer
9964325