Förskollärare till Wieselgrens förskolor-Vikariat
2025-11-11
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Välkommen till Wieselgrens förskoleområde, hos oss möts du av engagerade medarbetare och ett varmt klimat där alla är välkomna. Våra värdeord, nyfikenhet, delaktighet och välkomnande genomsyrar hela verksamheten. Området består av Guldsmedsgatans förskola, Traktörsgatans förskola och Åhusgatans förskola samt Villa Canzonetta förskola och familjecentralen Högaborg. Förskolorna ligger i nära anslutning till varandra.Våra förskolor är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det innebär att barnen på ett demokratiskt sätt är delaktiga i att utforma sin vardag i förskolan. Vårt arbetssätt är projektinriktat med en gemensam projektrubrik, Barnen i staden, staden i barnen, där vi tillsammans med barnen på olika sätt utforskar, sätter spår och skapar relationer till varandra och vår stad för att tillsammans bygga en hållbar framtid.Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare ansvarar du för att tillsammans med dina kollegor planera, genomföra, dokumentera och utvärdera det pedagogiska arbetet i enlighet med läroplan för förskola (Lpfö-18 reviderad 2025) samt övriga aktuella styrdokument.
Som pedagog hos oss behöver du, tillsammans med dina kollegor, kunna skapa tillitsfulla relationer till varandra, barnen och deras familjer. Vi arbetar projektinriktat där barnen har stor delaktighet genom att reflektera över sitt lärande tillsammans med medforskande och lyssnande pedagoger. Arbetslaget har schemalagd reflektionstid varje vecka där du, tillsammans med dina kollegor, systematiskt arbetar med pedagogisk dokumentation. Familjerna är en viktig del i vår verksamhet och tillsammans i arbetslaget bjuder ni in till olika forum för delaktighet och medverkan.
Som medarbetare hos oss är du viktig! Därför finns det goda förutsättningar för dig i ditt arbete. Mötesforum för reflektion och delakultur i arbetslaget, förskolan och området. Förskolepsykolog och specialpedagog finns som stöd och bollplank i arbetet. Vi erbjuder arbetskläder och pedagogiska måltider.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig, legitimerad förskollärare med stort engagemang! Samspel och samarbete är viktiga delar i mötet med människor därför behöver du ha förmågan att kunna kommunicera väl och skapa goda relationer. Du är en nyfiken och lyssnande pedagog som kan arbeta utforskande tillsammans med både barn och vuxna. Du är väl förtrogen med förskolans läroplan och har förmågan att omsätta den i din undervisning. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi och pedagogisk dokumentation som förhållningssätt. Du har erfarenhet av att arbeta med en mångfald av uttryckssätt för att fördjupa i barnens utforskande och lärande. Du ser värdet av och kan skapa kreativa och inspirerande lärmiljöer. Du ser dig som en lagspelare och tillsammans med ditt arbetslag utvecklar du förutsättningarna för barnens lärande genom systematiskt kvalitetsarbete. Du följer aktivt med i forskning och utveckling och har ett professionellt förhållningssätt som grundar sig i demokratiska värden. Du har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt samt är bekväm med att använda olika digitala verktyg för reflektion och dokumentation.
Varmt välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Övrig information
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningar och
intervjuer löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-11-23.
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: 2026-01-07 eller enligt överenskommelse.
Varaktighet: 2026-07-31
Antal tjänster: 3
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Fackligt ombud Sveriges lärare
Jenny Krantz jenny.krantz@helsingborg.se 070-831 89 23 Jobbnummer
9598199