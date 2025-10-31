Förskollärare till Vivalla förskoleområde
2025-10-31
Letar du efter ett meningsfullt arbete där du får göra skillnad för våra yngsta medborgare? Brinner du dessutom lite extra för språk- och kunskapsutveckling? Då är du varmt välkommen med din ansökan till oss! Publiceringsdatum2025-10-31Om tjänsten
Vi söker just nu förskollärare till våra förskolor Författaren och Kastanjegården. Hos oss blir du en del av en verksamhet med engagerade och erfarna pedagoger som brinner för att ge barnen bästa möjliga start i utbildningen och det livslånga lärandet. Vivalla är ett mångkulturellt område där du får möjligheten att möta barn och vårdnadshavare med olika kulturella bakgrunder. Vi arbetar utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt där vårt fokus är att stärka barnets kommunikation, språkutveckling och självkänsla genom ett lustfyllt lärande. Målet är att varje barn utvecklar respekt och förståelse för alla människors lika värde, egen framtidstro samt värnar om sin miljö. Vi arbetar utifrån vägledande samspel (ICDP) och utgår från varje barns styrkor och intressen, medan vi lockar dem framåt i deras utveckling. I tjänsten har du tillgång till digitala verktyg, samt arbetskläder för både inom- och utomhusbruk. Samtliga förskollärare har schemalagd reflektionstid tillsammans med arbetslaget samt schemalagd enskild pedagogisk utvecklingstid.
Exempel på arbetsuppgifter:
• ansvara för att erbjuda en god miljö för omsorg, utveckling, lek och lärande
• ansvara för att leda, organisera, planera, genomföra och utveckla undervisningen
• använda metoder och arbetssätt i utbildningen som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
• känna till och följa läroplan, lagar, policys och rutiner
Om arbetsplatsen
Författaren öppnade 2016 i nybyggda lokaler och ligger i utkanten av Vivalla med närhet till skog, flera härliga lekparker samt Boglundsängens naturreservat. Kastanjegården öppnade i nybyggda lokaler i augusti 2018 och ligger centralt i Vivalla med närhet till centrum och områdets bibliotek, skogen samt härliga lekplatser. Båda förskolorna har fyra avdelningar, egna kockar och ligger i nära anslutning till busshållsplats.
I din ansökan kommer du få ange vilken av förskolorna du söker till.
Läs mer om vår förskola Författaren på: Författaren - orebro.se
Läs mer om vår förskola Kastanjegården på: Kastanjegården - orebro.se
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan. Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.
Läs mer om hur det är att arbeta som förskollärare i Örebro på orebro.se/jobb/forskollarare!Kvalifikationer
Som person är du trygg och engagerad i din roll, du kan se till helheten och anpassa dig efter behov och situation. Du har god förståelse för hur barnen tar till sig kunskap och kan anpassa ditt sätt att framföra budskap utifrån barns olika förutsättningar. För att uppnå förskolans mål förväntar vi oss att du är driven, tar ansvar för dina uppgifter och att du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Därtill har du lätt för att samarbeta och skapa delaktighet och engagera de runtomkring dig, samt drivs av att arbeta i team och processa tillsammans med övrig personal på förskolan. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med barn, anhöriga och övrig personal, samt skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation krävs även god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• legitimerad förskollärare, alternativt inneha behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
Meriterande
• erfarenhet av arbete som förskollärare
• erfarenhet av arbete med barn med behov av särskilt stöd
• erfarenhet av att arbeta aktivt med språkutveckling och med barn med svenska som andraspråkTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 3, samtliga tjänster tillsätts om erforderliga beslut fattas
Övrig information
Förskollärarlegitimation ska bifogas i ansökan tillsammans med behörighetsförteckning, alternativt examensbevis som berättigar dig till en legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 14 november.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning
