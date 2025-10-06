Förskollärare till Vittra Lambohov
2025-10-06
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Vittra Lambohov startade hösten 2002 i centrala Lambohov. Idag har vi ca 220 barn och elever från förskola till skolår 9, varav ca 40 barn på förskolan. Vi har ca 30 engagerade och välutbildade pedagoger som arbetar i väl fungerande arbetslag. Du kan läsa mer om oss på www.vittra.se/lambohov
Detta söker vi:
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare för förskolan. Du är strukturerad, drivande och har goda ledaregenskaper. Som person är du motiverad och engagerad samt flexibel och duktig på att skapa goda relationer. Flerårig erfarenhet med barn 3-5 år är meriterande. Du trivs i en miljö präglad av mod och medvetet lärande, det är så vi gör skillnad.
På vår förskola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang.
I vårt arbetslag strävar vi alltid efter att bli ännu bättre därför är det viktigt att du tycker om att arbeta i en lärande organisation med utvecklingsarbete, att utmana dina kollegor och att låta dig själv utmanas och växa.
Genom gemensamma kollegiala reflektioner möter vi varandras tankar och växer i vår profession. För oss är det viktigt att du som vill arbeta som förskollärare hos oss känner nyfikenhet inför ditt uppdrag. Vårt arbetssätt bygger på systematiska gemensamma analyser och utifrån dem pågår ett ständigt utvecklingsarbete med fokus på hög kvalitet och glädje.
Som förskollärare är du ansvarig för det pedagogiska arbetet på en avdelning. Du deltar i regelbundna möten och reflektioner i olika forum och säkerställer att dina kollegor görs delaktiga i sitt uppdrag.
Vi erbjuder:
I Vittra tillhör du alltid ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Som förskollärare träffar du din arbetslagsledare veckovis där ni djupdyker i och problematiserar kring pedagogiska dilemman för att tillsammans driva utvecklingen framåt på enheten.
Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö där det finns många karriärvägar. Vittra har ett utbildningsprogram som består av ett flertal externa och interna utbildningar, bland annat ett ledarutvecklingsprogram för arbetslagsledare.
Vi har höga förväntningar på oss själva och vårt gemensamma arbete som grundar sig på kollegialt lärande och verksamhetens behov. Tillsammans bygger vi en trygg och utmanande miljö där alla ska få utvecklas, barn som vuxna.
Vill du veta mer om oss?
Om du vill veta mer om Vittra Lambohov kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se/lambohov.
Vi har också en rekryteringsfilm "Att jobba för Vittraskolorna" som du hittar på www.youtube.com/vittrakanalen.
Låter detta intressant?
Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är 2025-11-06. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100% som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde sker 260107 eller enligt överenskommelse . Ansök gärna snarast då urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Vittra har Kollektivavtal med Sveriges Lärare, Vision samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar.
Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna Mattias Griph, rektor på 013-20 32 71 eller Maria Petersson, biträdande rektor 013-20 32 72.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
