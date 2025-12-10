Förskollärare till Växthusets förskola
Är du en förskollärare som vill vara med och bidra till utveckling och lärande? Då kan det vara dig vi söker!
Vilka är vi?
Växthusets förskola ligger centralt i Norrköping och har tillgång till parker och kultur inom gångavstånd. Förskolan arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet i undervisning och utbildning genom dokumentation, planering, uppföljning och analys i förskolans processberättelse.
Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet genom regelbunden reflektion enskilt, tillsammans med kollegor, samt genom kollegialt lärande och annan kompetensutveckling som kurser och föreläsningar.
Vår förskola tror på ett relationellt förhållningssätt där vi är närvarande med barnen. Vi skapar roliga och meningsfulla lärandeupplevelser och har alltid barnens bästa i fokus.
Vi skapar mindre sammanhang för barnen genom att organisera arbetet i mindre grupper. Vi pedagoger har ansvaret för kvaliteten i mötet med varandra, barn och vårdnadshavare.
Vi söker nu en ny kollega! Vi ser att du kan arbeta inom hela förskolans ramtid som är 06:15-18:30.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Som förskollärare har du ansvar för de pedagogiska processerna och för den målstyrda undervisning som sker. Du arbetar målinriktat med uppföljning, utvärdering och analys tillsammans med dina kollegor.
Du arbetar tillsammans med förskollärarkollegor och arbetslag som hela tiden sätter barnens bästa i fokus.
Ett av dina huvudsakliga områden är att verka för att möjliggöra en pedagogisk och kreativ lärmiljö utifrån tydliggörande pedagogik och vår målstyrda undervisning.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Vi ser positivt på erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn.
Du har goda kunskaper om förskolans uppdrag och är väl förtrogen med förskolans läroplan.
Du är tydlig i din kommunikation och i ditt ledarskap samt har förmågan att kombinera teori och praktik i ditt vardagliga arbete.
Vidare har du fokus på allas lika värde samt ett demokratiskt och reflekterande förhållningssätt. Att skapa förutsättningar för att alla barn ska bli sina bästa jag är självklart för dig.
Du har lätt för att arbeta tillsammans med andra och är skicklig på att skapa relationer med både barn, kollegor och vårdnadshavare.
Du är flexibel och kan anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
Du är självgående och tar egna initiativ i arbetet. Vidare är du målmedveten och trivs med utvecklingsarbete.
För att lyckas i tjänsten ser vi att du har grundläggande IT-kunskaper.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 2 mars
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 5 januari
Kontakt: Rektor Cecilia Ståhl, 011-15 19 41, cecilia.stahl@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt
