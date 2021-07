Förskollärare till Västerås stad - Västerås kommun - Förskollärarjobb i Västerås

Västerås kommun / Förskollärarjobb / Västerås2021-07-01I våra förskolor ska alla barn och pedagoger ges samma möjlighet att trivas och utvecklas i sin takt. Vi arbetar hela tiden tillsammans för att bli ännu bättre och för att vara framtidens förskolor. Vi står för en likvärdig förskola där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.Här får du ett stort kollegialt lärande och kontinuerlig kompetensutveckling. Vi har många stödfunktioner som du och dina kollegor kan ta hjälp av för att komma framåt i ert arbete. Vi har bland annat specialpedagoger, pedagogistor, logoped och utvecklare. Allt för att du och dina kollegor ska få rätt verktyg för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnen att utvecklas.För att vara en förskola i framkant behöver vi hela tiden arbeta med utvecklingen av vår verksamhet. Därför behöver vi din kunskap och erfarenhet.2021-07-01Som förskollärare på en av våra förskolor kommer du tillsammans med dina kollegor att ansvara för utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Med den reviderade läroplanen som grund arbetar du utforskande och projekterande med utgångspunkt från barnens intressen. Du skapar förutsättningar för att varje barn utifrån sina behov ges utrymme att utvecklas.Vi går från ett traditionellt temaarbete till en mångfald av meningsfulla sammanhang och aktiviteter. Lärande och omsorg bildar en helhet och vill hela tiden inspirera och utmana barnen att upptäcka, skapa och lära nytt.Vi vill att du har en förskollärarlegitimation eller att du läser förskollärarprogrammet och har en ungefär en termin kvar. Vi vill också att du har ett genuint intresse och en vilja att vara med och bidra till att driva utvecklingen av våra förskolor framåt.Så här går den samlade rekryteringen till:Idag består vår verksamhet av ca 80 förskolor och vi har lediga tjänster på flera av dem. Den samlade rekryteringen är en del av vårt arbete med att skapa en likvärdig förskola.Just nu har vi behov på bland annat:Viksängs södra förskolaStigbergsgårdens förskolaRösegårdens förskolaVetterslund förskolaDingtuna Torg förskolaHåkantorp förskolaDu kan önska vilken förskola eller vilket område du helst vill arbeta på. Du får gärna skriva med det i din ansökan men vi kommer också att samtala kring dina önskemål under intervjun. Vårt mål är att hitta en förskola som passar just dig.Har du frågor, tveka inte att ringa oss eller kontakta oss på forskolejobb@vasteras.se I den här rekryteringen kommer vi be dig om ett utdrag från belastningsregistret.Välkommen med din ansökan!ÖVRIGTVälkommen till Västerås stad - Västmanlands största arbetsgivare. Vi är 11 000 kollegor som tillsammans får en hel stad att fungera. Vi vet att det är i våra möten vi kan göra skillnad, oavsett om det är i våra verksamheter eller digitalt. Därför är vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte en viktig del i vårt uppdrag. För att få en stolt och välfungerande stad och nå vår vision om staden utan gränser vill vi också att våra medarbetare ska spegla mångfalden i samhället.Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-09-30Västerås kommun5840049