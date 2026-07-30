Förskollärare till Väster Parks förskola
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2026-07-30
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Är du en engagerad förskollärare som vill skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn och har förmågan att skapa en trygg, lärande och utvecklande förskola? Vi söker dig som vill vara med och driva utveckling tillsammans med oss. Varmt välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-07-30Om tjänsten
Som förskollärare hos oss på Väster Park förskola blir du en del av vår förskoleverksamhet där vi möter barnen med engagemang och nyfikenhet. Den här tjänsten kommer att vara förlagd på en avdelning för yngre barn, därför tror vi att du som söker trivs med att skapa en lärorik, trygg och lustfylld utbildning för de minsta barnen och följa deras utveckling under tiden på förskolan. Våra värdeord är demokrati, lärande, trygghet och glädje, vi tror därför att du som söker trivs med att ha en lyhörd och initiativrik roll som pedagog där du har en viktig roll i att hjälpa till att utveckla barnens idéer.
Du kommer, tillsammans med övriga kollegor och enskilt, planera och reflektera så innehållet på förskolan blir utmanande, stimulerande och lustfyllt utifrån de satta målen. Tillsammans med övriga i arbetslaget ansvarar du för barns utveckling och lärande, både för det enskilda barnet och hela gruppen. Du har ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna och övrig personal. Ett öppet och tillåtande klimat ger barnen möjlighet att påverka sin vardag. Personalen hjälper barnen att bearbeta och sätta ord på sina känslor, för att på så sätt öka förståelsen för andra. Vi vill skapa en miljö där barnet trivs, får kompisar och där barnets lust och nyfikenhet tas tillvara. Under kommande läsår kommer våra fokusområden vara språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och lek och rörelse.
Exempel på arbetsuppgifter:
känna till och följa läroplan, lagar, policys och rutiner
arbeta aktivt med barns språkutveckling och lärande
kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp, utvärdera, utveckla och driva det pedagogiska arbetet med ett projektinriktat arbetssätt
genom ett interkulturellt förhållningssätt se allas olikheter som en tillgång i samverkan med vårdnadshavarna
arbeta för att varje barn och gruppen får sina behov tillgodosedda, genom att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt
arbeta och dokumentera i verksamhetssystem
Om arbetsplatsen
Väster Park förskola ligger centralt på väster med närhet till fina utemiljöer som parker och skog. Vi har olika gårdar med fina utemiljöer. Vi har även tillgång till ett växthus som vi odlar i tillsammans med barnen. Dagverksamheten i vår förskola består av fem avdelningar med barn i åldrarna 1 till 5 år. Vi har även en nattavdelning. Vi arbetar för att barnen ska få en trygg och lärorik vistelse på förskolan. Begrepp såsom empati, respekt och lyhördhet sätts i centrum. Ett öppet och tillåtande klimat ger barnen möjlighet att påverka sin vardag. Personalen hjälper barnen att bearbeta och sätta ord på sina känslor, för att på så sätt öka förståelsen för andra. Vi vill skapa en miljö där barnet trivs, får kompisar och där barnets lust och nyfikenhet tas tillvara.
Vi ingår i intraprenad förskolor centralt väster. Inom intraprenaden arbetar förskolorna ofta tillsammans och utbyter kompetenser och erfarenheter vid tex gemensamma APT:er och studiedagar. Inom intraprenaden har alla anställda inplanerad och schemalagd reflektionstid/planeringstid samt kläder för inne- och utomhusbruk (skalkläder och vinterkläder) enligt kommunens grafiska profil. Vi ser till att kontinuerligt arbeta för att kvalitetssäkra vår verksamhet. I intraprenaden finns ett gott samarbete inom ledningsgruppen samt mentorskap i form av bland annat handledning till VFU studenter och nyexaminerade.
Läs mer om vår förskola på: https://www.orebro.se/barn--utbildning/forskola/alla-forskolor-i-orebro-kommun/forskolor/2016-10-24-vaster-park-och-nattis.html
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.
Läs mer om hur det är att arbeta som förskollärare i Örebro på http://www.orebro.se/jobb/forskollarare!Kvalifikationer
Som förskollärare hos oss är det viktigt att du är trygg och engagerad i din roll. För att uppnå förskolans mål förväntar vi oss att du är driven, tar ansvar för dina uppgifter och att du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Vidare har du förmågan att se till helheten och anpassar dig efter ändrade omständigheter. I ditt vardagliga arbete är du bra på att lyssna och kommunicera samt har god förståelse för att barn tar till sig kunskap på olika sätt och anpassar ditt lärande utifrån barnens olika förutsättningar. Du skapar god kontakt med både barn, föräldrar och kollegor. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med barn, anhöriga och övrig personal, samt skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation krävs även god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
legitimerad förskollärare, alternativt innehar behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
Meriterande
erfarenhet av arbete med barn i åldern 1-5 år
erfarenhet av arbete med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
erfarenhet av ett projektinriktat arbetssätt
erfarenhet av pedagogisk dokumentation
grundutbildning i vägledande samspel (ICDP)Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Förskollärarlegitimation ska bifogas i ansökan tillsammans med behörighetsförteckning, alternativt examensbevis som berättigar dig till en legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig. Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 13 augusti. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande!
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fö 471/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 32560 (visa karta
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701 35 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Rektor
Anna Glader +4619212577 Jobbnummer
10015747