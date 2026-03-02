Förskollärare till Varas västra förskola
2026-03-02
Nu söker vi dig som är förskollärare och som vill inspirera, motivera och se varje barns möjlighet att utveckla och lära utifrån sin förmåga till Varas Västra förskola.
Din roll
För att lyckas i rollen som förskollärare behöver du ha förmåga att skapa lugn och trygghet i barngruppen som främjar en kreativ och lärande miljö för barnen. Du ska bidra med ett gott arbetsklimat och ett stort engagemang för ditt arbete. Ditt förhållningssätt är positivt i mötet med människor och du har lätt för att skapa goda relationer med såväl barn som vuxna. Du är ansvarstagande, lösningsfokuserad och ser till barnens bästa.
Din samarbetsförmåga och kommunikation är god och du ser arbetslaget som en tillgång där ni tillsammans driver det pedagogiska arbetet framåt genom kollegialt lärande och pedagogisk dokumentation.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som har förskollärarexamen.
Pedagogerna på våra förskolor ska ha ett förhållningssätt där lustfyllt lärande och utforskande är i fokus. Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och upptäckarglädje samt känna tilltro till sin egen förmåga.
Du har en god kunskap om förskolans läroplan och förmåga att omvandla dessa mål till praktiska utmaningar som skapar meningsfullt lärande för barnen.
Som medarbetare hos oss har du tillgång till:
Arbetskläder för utomhusbruk samt skor
Friskvårdsbidrag 1000kr/år via Epassi
4 kompetensutvecklingsdagar/år
Barnhälsoteam (Special- och Socialpedagog) kopplat till förskolan som stöd till barn, föräldrar och pedagoger
Kollegialt lärande
Planeringstid i schemat
Förskollärarlegitimation är ett krav för att få en anställning tillsvidare.
I vår verksamhet måste alla som ska anställas visa upp ett utdrag från belastningsregistret enligt lag (2000:873). Blanketten kan hämtas på www.polisen.se/Service
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
