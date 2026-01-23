Förskollärare till Valås förskola
Mölndals kommun / Förskollärarjobb / Mölndal Visa alla förskollärarjobb i Mölndal
2026-01-23
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.
Valås förskola ligger i centrala Lindome med nära och goda kommunikationsmöjligheter med både buss och lokaltåg. Förskolan ligger i nära anslutning till skog och natur vilket ger fantastiska möjligheter för våra barn att vistas i inspirerande miljöer utanför vår gård.
Förskolan består idag av sex avdelningar. Tre avdelningar med barn 3-5 år och tre avdelningar för barn mellan 1-3 år. Vi arbetar aktivt med god samverkan och samarbete mellan avdelningarna på huset.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är utbildad förskollärare. Vi önskar att du gärna har några års erfarenhet och van vid att driva utvecklingsarbete i samverkan med kollegor. Lärarlegitimation ska finnas eller ska kunna uppvisas inom en snar närhet till anställningen.
Våra två enheter där även Kyrkängens förskola ingår är en rörelseinriktad förskoleenhet där vikten av varje enskilt barns rörelseglädje står i fokus. Det innebär att våra förskolor arbetar aktivt med att erbjuda våra barn olika former av både planerade och spontana rörelseaktiviteter på våra förskolor. I samverkan med närliggande Valåsskolan bedriver vi också gemensamma rörelseveckor under läsåret.
Då Valås förskola har förmånen att vara belägen i ett delvis mångkulturellt område så arbetar förskolan aktivt med språkutveckling och mångkultur som en viktig och naturlig del av vår verksamhetsutveckling. Valås förskola är en av Mölndals förskolor som är litteraturprofilerad vilket innebär att våra barn ges fantastiska möjligheter till att möta litteratur och härliga sagokaraktärer i olika former under sin tid på förskolan.
Vi arbetar med kontinuerliga planerings- och reflektionstider där tid och möjligheter ges för att kunna reflektera och utvärdera den pedagogiska verksamheten och tillsammans med dina kollegor kommer du att ges möjlighet att arbeta mot en inspirerande och processtyrd verksamhetsutveckling. Det finns ett genuint gott samarbete på huset där bemötande, relationsbyggande och förhållningssätt är av stor vikt.
Vår verksamhet utgår från våra centrala styrdokument, LPFÖ med stor tilltro till det kompetenta barnet. Språk, matematik, naturvetenskap och teknik är delar där vi arbetar med att utmana barns nyfikenhet.
Som pedagog i Mölndals stad ges du möjlighet att på arbetstid ingå i nätverk tillsammans med andra pedagoger som binder samman stadens förskolor. I samband med anställningen får du tillgång till egen Ipad, arbetskläder för yttre miljö och friskvårdsbidrag.
Är du nyutexaminerad kommer du att få möjlighet till en mentor som kommer att kunna ge dig individuellt stöd under ditt första yrkesår.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig förskollärare med ett stort intresse för barns utveckling och lärande.
Du tar tillsammans med dina kollegor ansvar för dina och era gemensamma arbetsuppgifter med utbildningens bästa i fokus. Du strävar efter att motivera andra och i arbetslaget ge varandra möjligheter till utveckling.
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll där du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet.
Du bör besitta goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Din förmåga att kommunicera, informera och förklara problem för olika mottagare och ur olika perspektiv är god.
Välkommen in i vårt härliga gäng!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301695". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Arbetsplats
Mölndals stad, Skolförvaltningen Kontakt
Rektor
Eva Rolander eva.rolander@molndal.se 031- 315 12 11 Jobbnummer
9701268