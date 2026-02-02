Förskollärare till Ulvsättraenhetens förskolor
2026-02-02
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Ulvsättraenhetens förskolor är belägna i Kallhäll och Stäket och omfattar förskolorna Ulvsättra, Bolinder, Kopparvägen, Almarevägen samt Öppna förskolan i Kallhäll. Enheten består av ca 355 barn och 65 medarbetare.
Vi erbjuder en inspirerande och utvecklande verksamhet med positiva och engagerade arbetslag. I vår verksamhet genomsyras all utbildning och undervisning av ett språkutvecklande arbetssätt där språk och kommunikation utgör en central grund för vår verksamhet. Vi arbetar systematiskt med våra lärmiljöer för att de ska främja både lek och lärande.
Under det senaste två åren har vi implementerat ett nytt fokusområde för hela enheten, som vi benämner "Barn i rörelse". Syftet är att ta vara på barns rörelseglädje, dels genom pulshöjande aktiviteter och planerad utomhuspedagogik. Målet är att öka barns fysiska och psykiska välbefinnande. Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid ens erfarenheter och kunskaper kring utomhuspedagogik och barns fysiska rörelseaktivitet.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Du samarbetar och kommunicerar med dina kollegor och skapar en pedagogisk lärmiljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt säkerställer att barnen erbjuds en trygg omsorg. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Du organiserar arbetet utifrån ett helhetsperspektiv, där barnens utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att säkerställa kvalitén. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet, enskilt och tillsammans med andra, samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden. Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande. Det är viktigt att du skapar en god relation till barn, vårdnadshavare och kollegor, som karaktäriseras av ömsesidig respekt och ett förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar.
I Järfälla har vi en framtagen strategi för ökad kvalitet i Järfällas förskolor. Den är uppdelad i fyra strategiska områden:
• Kompetens i förskolans alla led (ett av delmålen är minst en förskollärare per 15 barn)
• Organisera förskolan så att förutsättningar finns för att främja lärande och trygghet
• Väcka barns nyfikenhet och lust till lärande
• Ett aktivt kvalitetsarbete i förskolanKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är en pedagogisk ledare för arbetslaget som leder, motiverar, skapar delaktighet och förutsättningar för ett kollegialt lärande
• Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du samarbetar och kommunicerar med dina kollegor i arbetslaget, om själva kunskapsuppdraget samt välja metoder för att nå uppsatta mål
• Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Tar kontakt med barn och vårdnadshavare och kan bygga upp och upprätthålla en trygg relation
• Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar
• Har en positiv attityd till ditt arbete och handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplan, mål, policys och riktlinjer.
• Förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Medveten om hur de egna värderingarna påverkar och styr ditt sätt att agera och reagera
* Förskollärarexamen
* Förskollärarlegitimation
Meriterande:
* Tidigare erfarenhet av arbete inom förskola
* Utbildning i Före Bornholm
* Utbildning i TAKK
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden löpt ut.
ÖVRIGT
I Järfälla Kommun kan du utveckla dig själv och dina kunskaper och kompetenser via interna kurser och kompetensutveckling för att ta dig längre i din karriär, det kan vara allt ifrån olika nätverk, föreläsningar, utbildningar, planering- och utvecklingsdagar. De flesta av våra skolor och förskolor ligger i nära anslutning till kollektivtrafiken så det är lätt och smidigt att ta sig till och från arbetet. Anställda inom våra förskolor och skolor har rabatterad pedagogisk lunch. Som månadsanställd i Järfälla Kommun får du tillgång till olika förmåner som exempelvis arbetstidsförkortning dag innan röd dag samt ledig på klämdagar utifrån verksamhetens behov, friskvårdsbidrag och Förmån Järfälla som är en webbportal där du kan ta del av ett brett utbud av förmåner, som exempelvis biobiljetter och gymmedlemskap till rabatterade priser.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
