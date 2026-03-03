Förskollärare till Trälleborgs förskoleområde
2026-03-03
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Välkommen att söka tjänst som förskollärare med placering på Trälleborgsområdets förskolor i Värnamo.
Välkommen att söka tjänst som förskollärare med placering på Trälleborgsområdets förskolor i Värnamo.
Området har två förskolor, Förskolan Ekenhaga och Trälleborgs förskola. Vi har lagt stort fokus på att implementera begreppet Tillgänglighet i vår utbildning. Vi arbetar med bilder och tecken som ett komplement till det verbala språket. Vi delar barnen i mindre grupper under större delen av dagen. Vi upplever att detta leder till ökad delaktighet och inflytande för barnen och bättre arbetsmiljö för pedagoger. Vi arbetar aktivt med att utveckla vårt kvalitetsarbete där en central satsning är Skolverkets riktade insatser med fokus på att utveckla kunskaper kring hur vi stödjer alla barns alla språk.Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare har du en enastående möjlighet att påverka förutsättningarna för varje barns utveckling genom ett utforskande och kreativt förhållningssätt. Genom att vara närvarande och nyfiken på vad barnen är intresserade av kan du bidra till att skapa utvecklande lärmiljöer. Du har ett pedagogiskt ansvar utifrån läroplanens riktlinjer och arbetar aktivt med pedagogisk planering, dokumentation, reflektion och uppföljning. Arbetet sker förtroendefullt och i nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare samt har god insikt i förskolans uppdrag och läroplan. Du är tydlig och har ett lösningsinriktat arbetssätt samt förmåga att skapa engagemang, arbetsglädje och är tydlig i ditt pedagogiska ledarskap. Du har ett pedagogiskt synsätt som förenar professionell omsorg och undervisning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att tänka innovativt och lösningsfokuserat. Stor erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd är meriterande. Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.Anställningsvillkor
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas. Urval och intervjuer sker löpande.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
