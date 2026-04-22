Förskollärare till Torups förskola
2026-04-22
Välkommen till den lilla och styrkebaserade kommunen med stora möjligheter - där ditt arbete gör skillnad!
Här har du chansen att bidra med samhällsviktiga tjänster, till de vi är till för, tillsammans med dina kollegor. Vi utgår ifrån friskfaktorer och har ett styrkebaserat förhållningssätt som fokuserar på människors samt organisationens styrkor. Det är också det vi kommunicerar och ger återkoppling på. Du ges hållbara arbetsvillkor, förutsättningar att växa och bidra till det kollegiala lärandet. Vi vägleds av utvecklingskraft, stolthet och medmänsklighet och det förväntar vi oss att du också gör.
Kom och gör skillnad med oss!
Om verksamheten
Torups förskola är belägen i nära anslutning till Torups skola och omges av skog och natur vilket ger goda möjligheter till lek, rörelse och lärande i utemiljö. Förskolan består av fyra avdelningar: Glädjen och Lyckan för barn i åldrarna 1-3 år samt Hoppet och Fröjden för barn i åldrarna 3-5 år.
På Torups förskola arbetar vi för att alla barn ska känna sig trygga, delaktiga och sedda. Vi utgår från barnens nyfikenhet och intressen och tar oss tid att lyssna på deras tankar och idéer. Genom lek, skapande och rörelse inspirerar vi barnen att utforska och lära där vi strävar efter att skapa goda förutsättningar utifrån varje barns behov. Uterummet är för oss en central pedagogisk miljö som vi använder aktivt i vår undervisning.Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Torups förskola söker nu en förskollärare som vill vara med och utveckla vår verksamhet och utbildning. I rollen som förskollärare ansvarar du för att planera, genomföra, följa upp och utveckla undervisningen i enlighet med förskolans styrdokument och barnens behov och intressen.
Det pedagogiska arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor under schemalagd arbetslagsplanering. Du arbetar för att skapa trygghet, glädje och inre motivation hos barnen samt bidrar till en god lär- och arbetsmiljö för både barn och personal. Du deltar aktivt i förskolans utvecklingsarbete och samverkar med övrig personal kring verksamhetens mål och riktning.
Som förskollärare i Hylte kommun ges även möjlighet till kompetensutveckling, bland annat genom forskningscirklar och aktionsforskningsarbete som flera pedagoger i området är eller har varit delaktiga i.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en engagerad och professionell förskollärare med ett reflekterande arbetssätt och ett tydligt fokus på barnens lärande och välmående. Du har ett genuint intresse för pedagogisk utveckling och ser värdet av samarbete, både inom arbetslaget och med vårdnadshavare. Du arbetar medvetet utifrån förskolans uppdrag och anpassar undervisningen efter olika barngruppers förutsättningar. För oss är bemötandet centralt och stor vikt läggs vid personlig lämplighet då vi ser vårdnadshavare som en viktig samarbetspartner.
För tjänsten krävs att du:
Är legitimerad förskollärare
Har god kännedom om förskolans styrdokument
Har förmåga att skapa en inkluderande, trygg och lustfylld lärmiljö
Samarbetar väl med barn, kollegor och vårdnadshavare
Vi ser språkutveckling som en central del av barnens lärande och söker dig som tillsammans med kollegor vill skapa en förskola där barnen med glädje kommer varje dag och lämnar med stärkt självkänsla och tilltro till sin egen förmåga.
Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. I denna rekryteringsprocess ansöker du enbart med CV. Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering med stöd i arbetsprover som urvalsmetod för att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hylte:2026:054". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hylte kommun
(org.nr 212000-1207), https://www.hylte.se
Storgatan 8 (visa karta
)
314 80 HYLTEBRUK Kontakt
Rekryterande chef
Angel, Anett anett.angel@hylte.se
9868820