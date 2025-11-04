Förskollärare till Torsby tätort
Torsby kommun i Värmland söker förskollärare till Torsby tätort. Rekrytering sker fortlöpande.Kvalifikationer
Förskollärarutbildning, barnskötare eller motsvarande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Registerkontroll via Rikspolisstyrelsen kommer att genomföras enligt bestämmelser för skolans verksamhetsområde.
Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutad rekrytering. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Torsby kommun.
Torsby kommun samarbetar med Visma Recruit i rekryteringsärenden. Visma Recruit vänder sig till dig som vill arbeta inom den offentliga sektorn. Det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Välkommen med din ansökan (personligt brev, CV/meritförteckning, referenser och löneanspråk) via Visma Recruit! Betyg/intyg lämnar du först efter begäran.
Läs mer: Torsby kommuns webbplats Ersättning
