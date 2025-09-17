Förskollärare till Torpa förskola
2025-09-17
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma framtidens förskola tillsammans med engagerade kollegor i en miljö som präglas av kreativitet, glädje och lärande? Torpa förskola söker nu en legitimerad förskollärare till tillsvidareanställning.
Torpa förskola är en del av utbildningsförvaltningen i Växjö kommun och ligger i stadsdelen Vikaholm, med naturen som närmsta granne. Förskolan öppnade i januari 2023 och består av fyra avdelningar med totalt tio åldersnära grupper. Här arbetar du i samarbetslag tillsammans med andra förskollärare och barnskötare, i en verksamhet som växer och utvecklas.
Vi hämtar inspiration från Reggio Emilias filosofi och tror på det kompetenta barnet som lär och utforskar tillsammans med nyfikna pedagoger. Våra undervisningsmiljöer är kreativa, tillgängliga och lustfyllda, där estetiska uttryckssätt är en naturlig del av lärandet. Vi arbetar processinriktat och barnen är delaktiga i utformningen av projekt som utgår från vår läroplan. Hållbar utveckling är en viktig del av vår undervisning vi vill ge barnen en positiv framtidstro.
Vår vision är att barn och vuxna i förskolan ska ges förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag, i en miljö som är välkomnande, kreativ och utmanande.
I vår vision är det principen om barnens bästa som styr beslut, även då det går emot vuxnas önskningar. I vår vision välkomnas allas tankar och förslag på lösningar, där vi i första hand fokuserar på möjligheter vid förändringar.
Som förskollärare på Torpa förskola har du ett övergripande ansvar för det pedagogiska innehållet i undervisningen. Du leder det målinriktade arbetet som främjar barns utveckling och lärande, i enlighet med förskolans läroplan. I nära samarbete med kollegor i samarbetslaget där både förskollärare och barnskötare ingår planerar, genomför och följer du upp undervisningen med fokus på barnens bästa.
Du deltar aktivt i det systematiska kvalitetsarbetet, där dokumentation och analys av utbildningen sker kontinuerligt i lärplattformen Unikum. Tillsammans med andra förskollärare i samarbetslaget ansvarar du för att utvärdera och utveckla verksamheten, med utgångspunkt i barnens behov, intressen och erfarenheter.
Tjänstens sysselsättningsgrad kan variera mellan 75-100%.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare eller som är under utbildning och som är en tydlig ledare i arbetslaget och för barnen. Du är en förskollärare som längtar efter ett spännande, kreativt och nytänkande uppdrag. Du har god samarbetsförmåga, är flexibel och har en positiv grundsyn där du är beredd att möta barnet med respekt för den kunskap barnet äger.
Du ska kunna arbeta i team där du ser till hela förskolan och alla barns bästa. Du är nyfiken på att vara med i en process där vi tillsammans skapar en förskola med hög pedagogisk kvalitet. Du har lätt för att dokumentera och följa upp barns utveckling och lärande och analysera resultat. För att våra barns förmågor och kunnande ska utvecklas kan du integrera läroplanens mål i utbildningen. Ytterligare har du ett stort engagemang och god samarbetsförmåga med barn, vårdnadshavare, kollegor och rektor/biträdande rektorer.
Är du en nyutbildad förskollärare så har vi ett väl utarbetat material för ett mentorsår.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Även du som studerar till förskollärare kan det bli aktuell för anställning.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
