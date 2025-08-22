Förskollärare till Torgets förskola
Borås kommun / Förskollärarjobb / Borås Visa alla förskollärarjobb i Borås
2025-08-22
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!
Välkommen till Torgets förskola - en plats där leken får ta plats och språket får växa!
Vi söker nu en engagerad förskollärare till en av våra yngrebarns-avdelningar. På vår förskola, som ligger mitt på Hulta Torg med närhet till både grönområden och staden, erbjuder vi varje dag en trygg och inspirerande miljö där barnen får upptäcka, utforska och utvecklas i sin egen takt.
Hos oss står barns lek och språkutveckling i centrum. Vi tror på att lärande sker i leken - därför erbjuder vi lekresponsiv undervisning som bygger på närvarande vuxna och kommunikativa samspel. Att vara barn på Torget betyder att få kliva in i rika, spännande lärmiljöer där fantasin får ta plats och nyfikenheten vägleder.
Våra stora lokaler ger goda möjligheter att forma miljöer med fokus på gemenskap och samspel. Förutom våra avdelningar har vi gemensamma lärmiljöer som ateljé, naturvetenskapligt labb, sinnesrum, rollekstorg och bibliotek, där barn och pedagoger möts över avdelningsgränserna.
Vi har också ett nära samarbete med Mötesplatsen vägg i vägg - där får vi varje vecka tillgång till både gymnastiksal och dramasal. Vi vill berika barnens vardag med kontinuerliga förstahandsupplevelser för att på så vis stärka deras språkutveckling och kreativitet.
Som pedagog hos oss får du möjlighet att påverka och utvecklas i din yrkesroll. Vill du engagera dig extra finns våra utvecklingsgrupper där vi tillsammans driver det lekresponsiva förhållningssättet och utformar våra gemensamma miljöer. Vi tror på kollegialt lärande, delar gärna med oss av våra erfarenheter och har ett nära samarbete över avdelningarna.
Vill du kika in i vår vardag? Följ oss på Instagram: Torgets förskola - där får du en glimt av vår verksamhet.
Förskollärare till Torgets förskolaPubliceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare på Torgets förskola ansvarar du för att planera, genomföra, dokumentera och följa upp undervisning på ett engagerat och kreativt sätt. Du skapar trygga och inspirerande lärmiljöer där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Du deltar aktivt i det kontinuerliga värdegrundsarbetet och bidrar till en öppen, inkluderande och respektfull miljö där både barn och vuxna känner sig sedda och hörda. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att utveckla och stärka vårt lekresponsiva förhållningssätt och säkerställa en professionell och reflekterande arbetskultur.
Övrig information
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att jobba i förskolan.
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.
Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på ersättningar och förmåner.Kvalifikationer
Är du en varm och nyfiken förskollärare som brinner för de yngsta barnens utveckling? Då kan du vara den vi söker!
Vi letar efter en utbildad och legitimerad förskollärare med ett lekfullt och engagerat förhållningssätt. Har du erfarenhet av att arbeta med de yngre barnen är det ett stort plus - likaså om du har ett intresse för musik, skapande eller utomhuspedagogik. Hos oss får du möjlighet att använda dina styrkor och bidra med det du brinner för!
Vi söker dig som är en trygg, stabil och lyhörd vuxen i barngruppen, och som har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med både barn, kollegor och vårdnadshavare.
Du har en god kommunikativ förmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra där du bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat och ett kollegialt lärande. Samtidigt är du självständig i ditt pedagogiska uppdrag och tar gärna initiativ för att utveckla verksamheten.
Du är flexibel och lösningsfokuserad och ser möjligheter även när förutsättningarna förändras. Vi värdesätter att du har en reflekterande och nyfiken inställning, och att du är engagerad i att skapa en trygg, lärorik och meningsfull vardag för barnen.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "23:2025:018". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Lisa Åsedahl 033-353353 Jobbnummer
9471268