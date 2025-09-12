Förskollärare till Toltorps förskola
2025-09-12
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Toltorps förskola ligger i Toltorpsdalen och är en förskola med rymliga lokaler och en stor, lummig och utmanande gård som gränsar till skogen. Förskolan har 5 barngrupper och ett eget tillagningskök. Det är bra kommunikationer till och från förskolan.
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Vi söker två ansvarstagande, kreativa, engagerade och positiva förskollärare till Toltorps förskola. Vill du bli en del av vårt team?
På Toltorps förskola välkomnar vi barn till en utforskande pedagogik där vi lär tillsammans. Vi formar en verksamhet som gör det möjligt att barns vardag fylls med tillit till sin förmåga, med lek som grund för lärandet. Vi har flera ateljéer och ett intresse för kreativa lärprocesser. Material med många möjligheter kan vi hämta från Skatan, Mölndals stads pedagogiska återanvändningscenter. Förskolan har en litteraturprofil, vilket innebär att vi har ett aktivt och levande arbete med och har en gemensam årslång saga som grund. Med utgångspunkt i barnens intressen och frågor låter vi olika projekt växa fram tillsammans med sagans karaktärer, som hålls levande med hjälp av handdockor. Vi arbetar aktivt med reflektion och dokumentation i vårt SKA-arbete, där vi följer ett pedagogiskt årshjul.
Som förskollärare hos oss får du chansen att utmanas och växa i din yrkesroll. Vi tillvaratar allas olika kompetenser för att berika och utveckla verksamheten, vi lär av och genom varandra genom nätverk mellan enheterna och områden i staden. Som förskollärare hos oss fungerar du som pedagogisk ledare, där du inspireras av barns nyfikenhet och deras frågor, samtidigt som du behärskar lyssnandets konst. Hos oss vill vi upptäcka och förundras tillsammans!
Detta erbjuder vi dig:
* Kompetensutveckling
* Friskvårdsersättning
* Arbetskläder
* Pedagogisk handledning
* Kollegialt nätverkande
* Digitalt dokumentationsverktygKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad förskollärare och i första hand dig som har legitimation. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av att arbeta som förskollärare, men vi vänder oss även till dig som nyligen har blivit klar med din utbildning.
Vi söker dig som är utbildad förskollärare och har egenskaper som engagerad, motiverad, påhittig, idérik och positiv. Du har ett genuint intresse och nyfikenhet inför att vara med och skapa en utforskande, lekfull pedagogik, där tillit till barns förmåga och deras lust till lärande har en central roll.
Viktigt för dig är att se alla barns möjligheter och vilja att utvecklas och att vara delaktiga. Du tar ansvar och har förmågan att omsätta läroplanens mål och intentioner i praktiken, samt en hög pedagogisk medvetenhet. Att på ett professionellt sätt både ge och ta i diskussioner/planeringar och den praktiska verksamheten är en självklarhet för dig. Att ha respekt för olikheter mellan individer och ett gott förhållningssätt till barn, föräldrar/vårdnadshavare och kollegor är betydelsefulla kriterier i vårt val av medarbetare. Du har kunskaper om, eller intresse för kreativa lärprocesser och vill utveckla verksamheten så att den blir lärorik, trygg och rolig för alla barn.
Du har goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i digitala verktyg.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
