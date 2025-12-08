Förskollärare till Tolgs förskola
2025-12-08
Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Vill du arbeta på en förskola där du verkligen gör skillnad? Hos oss på Tolgs förskola får du vara del av ett engagerat kollegium som befinner sig i en spännande förändringsfas med fokus på pedagogisk utveckling och nytänkande. Vi söker nu dig som är legitimerad förskollärare och vill vara med och skapa en inspirerande och hållbar lärmiljö för våra yngsta samhällsmedborgare.
Till våren öppnar vi våra nyrenoverade lokaler, med satsningar på nya material, möbler och lärmiljöer. Här får du möjlighet att vara med från start och påverka utformningen av miljöer som inspirerar till lek, utforskande och kreativitet. Tolgs förskola är vackert belägen med naturen utanför dörren vi ser utemiljön som en självklar del av barnens lärande.
Tolgs förskola ingår i VÅRT, där även Valviken, Åby, Kullen, Fantasia och Trummen (från 1 januari 2026) är en del av organisationen. Vi arbetar i dialog med Reggio Emilias pedagogiska filosofi och kombinerar tydliga ramar och kvalitetssäkrade strukturer med frihet att påverka och skapa något eget på varje enhet. Hos oss i VÅRT finns förstelärare med spetskompetens inom pedagogiska frågor och estetiska lärprocesser (ateljarista), som stödjer utveckling och kollegialt lärande. Kollegialt lärande och stöd från förstelärare är en självklar del av vardagen.
Hos oss leds verksamheten av en rektor med strategiskt ansvar och tre biträdande rektorer med operativt chefsansvar. Ledningen arbetar nära arbetslagen och förstelärarna för att skapa en organisation där utveckling och likvärdighet står i centrum. Vi tror på att samverka över enhetsgränser och att lyfta fram varje barns och pedagogs styrkor.
Vi värnar likvärdighet samma kvalitet och förutsättningar ska gälla oavsett förskola. Vår gemensamma vision är: Med hopp och nyfikenhet inför framtiden. Genom en tilltro till sig själv och andra, skall alla få möjlighet att bli den bästa versionen av sig själva. Du, Jag, Vi = Tillsammans för nutid och framtid.
Vi vill skapa en kultur där nyfikenhet, respekt och tillit genomsyrar varje möte med barn, kollegor och vårdnadshavare. Hållbar utveckling är ett starkt ledord och vi ser våra förskolor som mötesplatser för samhällets yngsta medborgare.
Som förskollärare hos oss arbetar du i team och ansvarar för barnens utveckling och lärande. Du bidrar till att skapa en kreativ och inspirerande miljö, och deltar aktivt i kollegialt lärande med stöd av förstelärare. Du är med och utvecklar verksamheten och lärmiljöerna, både inne och ute.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Det är meriterande med utbildning i pedagogisk dokumentation via Reggio Emilia-institutet. Även erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och projekt-/processinriktat arbetssätt är meriterande.
Du behöver även ha god samarbetsförmåga, flexibilitet och positiv grundsyn, och förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
