Förskollärare till Tofta förskola
2025-08-28
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Klippan
Vill du vara med och göra skillnad?
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Tofta förskola ligger i Gantofta utanför Helsingborg. Förskolan ligger i hjärtat av byn och är granne med skolan och idrottshallen. Tofta förskola är en del av Bårslöv/Gantofta förskoleområde där även Kaprifolgatans förskola och Salladsgatans förskola i Bårslöv ingår. På Tofta förskola går det ca 100 barn. Förskoleområdet leds av en rektor och en biträdande rektor. I förskoleområdet arbetar även en specialpedagog som har ett nära samrabete med pedagoger och ledning.
Som förskollärare på Tofta förskola arbetar du i nära samarbete med såväl andra förskollärare som barnskötare. Du tar ansvar för att barnen får ta del av en välgenomtänkt undervisning och utbildning med Lpfö 18 rev-25 som grund. Du har förmåga att både leda, stötta och utmana kollegorna i ditt arbetslag men du vill också ledas, stöttas och utmanas av dina kollegor.
Förskolans öppettider är 6-18. Förskolan är i nuläget organiserad i tre 1-4 års avdelningar som arbetar i mindre grupper samt en 5-årsgrupp som även den arbetar i mindre grupper. Som förskollärare på Tofta förskola behöver du kunna arbeta med alla åldersgrupper.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.
Vi har sex kompetensutvecklingsdagar per år där vi tillsammans utvecklas genom gemensam kompetensutveckling inom pedagogik, didaktik och arbetsmiljö.
Du har pedagogisk utvecklingstid utifrån hur många barn du har förskolläraransvaret för.
Du är legitimerad förskollärare med arbetslivserfarenhet av förskolläraryrket.
Du har en god förståelse för ditt uppdarg och ser helheten i förskolans roll med barnets omsorg, utveckling och lärande. Du har god kunskap i förskolans styrdokument och hur du tillämpar dem i det dagliga arbetet.
För att lyckas med ditt uppdrag är du både självgående och har en god förmåga att planera. driva och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har ett proffessionellt bemötande av barn, kollegor och vårdnadshavare samt förstår vikten av det kollegiala lärandet.
Du har mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Intervjuer sker löpande
Sista dag att ansöka är 250908
Anställningsform: vikariat till 260630
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: snarast eller enligt ök
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
