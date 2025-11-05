Förskollärare till Tenhults förskoleområde
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är ett meningsfullt jobb viktigt för dig? Hos oss får du bidra till att framtidens världsmedborgare får en god utbildning.
Välkommen till en arbetsplats där lärglädje är hjärtat i allt vi gör!
Ditt nya jobb
Du kommer ingå i ett arbetslag med förskollärare och barnskötare och främst arbeta med barn i åldern 3-5 år. Ditt huvudansvar ligger på det pedagogiska innehållet i undervisningen utifrån förskolans uppdrag i planering, undervisning och uppföljning, givetvis i dialog med dina kollegor. Du kommer att ha stöd av ett resursstarkt team som består av rektor, biträdande rektor, administratör, specialpedagog och förstelärare.
Välkommen till oss
Tenhults förskoleområde finns i ett naturskönt område utanför Jönköping. Förskoleområdet består av fyra förskolor i fem hus. Vi lägger stort fokus på att skapa tillitsfulla relationer till barn, vårdnadshavare och kollegor för att erbjuda en trygg omsorg i förskolan.https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/forskola-och-annan-pedagogisk-verksamhet/forskolor-a-o/tenhults-forskolahttps://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad förskollärare med lärarlegitimation, alternativt du som ännu inte fått din lärarlegitimation eller är i slutet av din utbildning. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete i förskola. Du behöver ha goda kunskaper i det svenska språket såväl i tal som i skrift och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Via denna annons söker vi dig som är utbildad förskollärare. Vi har möjlighet att erbjuda både en tillsvidareanställning och ett par vikariat.
När du skickar in din ansökan söker du tjänsten som förskollärare. Det är sedan rektor som, i samband med rekryteringsprocessen, avgör om du erbjuds en tillsvidareanställning eller ett vikariat utifrån verksamhetens behov och din profil.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna. Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/.
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som förskollärare.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
