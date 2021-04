Förskollärare till Teckomatorp - Svalövs kommun, Teckomatorp - Förskollärarjobb i Svalöv

Svalövs kommun, Teckomatorp / Förskollärarjobb / Svalöv2021-04-11Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 300 invånare.I Teckomatorp ligger förskolorna Garvaren och Torpet med 5 respektive 4 avdelningar. Vi har utökat Garvaren med fler avdelningar och söker förskollärare som vill vara med och fortsätta utveckla vårt arbete i förskolan. De båda förskolorna ligger skilda åt men vårt arbete utgår från att vi är en enhet där arbetslag och ledning har ett gemensamt ansvar att tillsammans driva utvecklingsarbetet i förskolorna.Det viktigaste för oss i förskolan är att arbeta med de pedagogiska relationerna där pedagogerna lyssnar, förstår och agerar utifrån barnets förutsättningar. Genom att lägga stor vikt vid detta får vi barnet att känna sig engagerat, aktivt och dugligt i sitt lärande. Givetvis arbetar vi efter Lpfö 18 också, ett av styrdokumenten i förskolan.Genom lek och undervisning har vi fokus på att främja barnens språkutveckling. En av våra pågående processer, som löper över en treårsperiod, är att utveckla det matematiska arbetssättet i förskolorna. Detta gör vi bland annat genom att delta i läslyftet och att ta del av erfarna föreläsare. Kollegiala observationer är vanligt förekommande för att stärka kvalitén i utbildningen samtidigt som vi också anpassar våra lärmiljöer efter barnens behov och den utmaning och utveckling vi upplever att de behöver.2021-04-11Som förskollärare ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö där barnen känner nyfikenhet och lust att lära. Tillsammans med arbetslaget har du huvudansvar för dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys för att kunna möta barnet utifrån dess behov av omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande. Du ser användningen av digitala verktyg som en del i ditt arbete. Att samarbeta med hemmet är en naturlig del av ditt uppdrag.Vi söker dig som är intresserad av att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med oss.Vi söker dig som har höga förväntningar på barn och vill att de ska lyckas.Vi söker dig som är duktig på att skapa sociala relationer till kollegor och vårdnadshavare.Vi söker dig som har ett salutogent förhållningssätt.Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.ÖVRIGTInkomna ansökningar hanteras löpande. Det betyder att vi kallar till intervjuer också under ansökningstiden och kan komma att teckna anställningsavtal innan annonseringstiden gått ut. Om du är intresserad av tjänsten ber vi dig därför att sända in din ansökan skyndsamt.Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Svalövs kommun är en allmän handling.Användaren samtycker till och godkänner att Visma hanterar personuppgifter i enlighet med Vismas Policy om Personuppgifter och Cookies.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-693 693.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför all kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 2021-08-16 eller enligt överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-09Svalövs kommun, Teckomatorp5683588