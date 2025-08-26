Förskollärare till Tallnäs förskola
2025-08-26
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt - där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva - här är tillvaron okrånglig.
Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.
Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!
Vill du vara med och utveckla en förskola där alla barn ges förutsättningar att bli sitt bästa jag - i en miljö som är välkomnande, kreativ och utmanande?
Tallnäs förskola ligger mitt i Tallnäs centrum med naturen runt hörnet.
Här finns också en multiarena och en stor lekplats som ger barnen möjlighet att leka och utforska året runt. Förskolan är organiserad i två större avdelningar med åldersblandade grupper (1-5 år). Under större delen av dagen arbetar vi i mindre grupper för att bättre kunna möta barnens ålder, intressen och behov.
Hos oss står varje barns unika nyfikenhet och utveckling i centrum. Vi skapar trygga, inspirerande och stimulerande lärmiljöer där barnen får utforska, leka och lära tillsammans. Med engagerade pedagoger, ett professionellt förhållningssätt och tydligt pedagogiskt fokus stöttar vi barnen i att växa - både som individer och i grupp.
Vi söker dig som:
- Är legitimerad förskollärare
- Är väl förtrogen med förskolans uppdrag enligt läroplanen, skollagen och aktuella styrdokument
- Har förmåga att organisera och driva det pedagogiska utvecklingsarbetet
- Är engagerad, nyfiken och delar gärna med dig av erfarenheter och kunskaper
- Har ett professionellt förhållningssätt till barn, kollegor och vårdnadshavare
- Ser värdet i det kollegiala lärandet där laget går före jaget
- Är trygg i pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete
- Har goda ledaregenskaper, är flexibel och samarbetsinriktad
- Är öppen för förändringar som utvecklar barns lärande och vår organisation
- Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift
Meriterande är om du:
Har erfarenhet från en mångkulturell förskoleverksamhet.
Vi erbjuder:
- En inspirerande arbetsmiljö med naturen som granne
- En kultur där barnens bästa alltid står i fokus
- Ett arbetslag med engagerade kollegor och en tydlig pedagogisk riktning
- Möjlighet att vara med och utveckla både verksamheten och dig själv som pedagog
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Intervjuer kan komma att hållas innan ansökningstiden löper ut.
Låter det här som något för dig? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
