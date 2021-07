Förskollärare till Svenstaviks förskola - Bergs kommun - Förskollärarjobb i Berg

Bergs kommun / Förskollärarjobb / Berg2021-07-06Välkommen till Bergs kommun.Här hittar man både lugnet och äventyret. Att bo och leva i Berg är enkelt, tryggt och naturligt. Här finns storslagen och ren natur på nära håll, stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och det sydsamiska språket är en viktig del av kommunens identitet. Människor är öppna och jordnära och bryr sig om varandra. Idag har kommunen nästan 1300 företag, och rankas högt i Sverige vad gäller såväl företagsamhet som nyföretagande. Fjällvärlden är attraktiv för många, tillsammans med närheten till både Storsjön och Östersund.Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Berg - en erkänt bra utbildningskommun! Inom förskolan på Bergs kommun arbetar välutbildad och engagerad personal för att ge kommunens barn och ungdomar de bästa förutsättningarna till ett livslångt lärande. Våra barn ska ha roligt, känna trygghet och kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar. Vi söker nu förskollärare till Hagens förskola i Svenstavik inför hösten 2021.2021-07-06Vi rekryterar inför hösten 2021 och söker förskollärare till vår förskola Hagen i Svenstavik. Bergs kommuns förskolor strävar efter att erbjuda alla barn en likvärdig utbildning. Inom de närmaste åren kommer förskolan att arbeta med följande fokusområden:Tillgängliga lärmiljöerTrygghet, språk och kommunikationDet pedagogiska ledarskapet (som ska präglas av ett relationellt synsätt).Som förskollärare ges du en unik möjlighet att påverka och bidra till barns utveckling och lärande. Du arbetar strukturerat för en förskola som präglas av trygghet, nyfikenhet, lust och glädje. Tillsammans med dina kollegor kommer du vidareutveckla förskolans systematiska kvalitetsarbete samt planera och organisera ditt arbete på ett hållbart sätt. Vi hoppas också att du är fylld av idéer om hur barnens intressen kan tas tillvara för att utveckla arbetet i förskolan.Vi söker dig som har förskollärarutbildning och som är väl förtrogen med förskolans styrdokument (med fokus på målinriktade arbetssätt). Har du tidigare erfarenhet från arbete inom förskola ser vi det som meriterande. Du behöver ha mycket goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete i förskola och från systematiskt utvecklingsarbete.Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun och vi ser det därför som meriterande om du har kunskap i sydsamiskt språk och kultur.Som person ser vi att du är driven, initiativtagande och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du är kreativ och vill utveckla verksamheten med barnet i centrum. Alla människors lika värde har en tydlig innebörd för dig och du ser mångfald som berikande. Du har ett professionellt och relationellt förhållningssätt gentemot barn, vårdnadshavare och kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån dessa egenskaper.Vi erbjuderSom förskollärare/barnskötare hos oss erbjuder vi riktade utveckling- och kvalitetsdagar (fyra dagar per läsår), kostnadsfria pedagogiska måltider samt arbetskläder i vind och vattenavvisande material. Specialpedagogisk handledning likaså. Vi har även en förmånsportal med en stor bredd av erbjudanden.Urval kan komma att ske löpande under annonseringstiden, så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan. Du behöver uppvisa ett utdrag från Polisens belastningsregister vid intervjutillfället. Tillträde Augusti 2021 eller enligt överenskommelse. Enligt skollagen krävs legitimation för en tillsvidareanställning som förskollärare. Saknas legitimation erbjuds du i, väntan på det, en tidsbegränsad anställning.Varmt välkommen med din ansökan till oss på Hagens förskola i Svenstavik!KontaktinformationHelena Widenström, Rektor Svenstaviks förskolor, 0687-164 90, helena.widenstrom@berg.se Åsa Sved, Biträdande Rektor, 0687-163 22, asa.sved@berg.se Fackliga kontaktpersoner, Kommunväxeln, 0687-161 00ArbetsplatsRingvägen 9840 40 SvenstavikVaraktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidare.Fast lönSista dag att ansöka är 2021-08-08Bergs kommun5850536