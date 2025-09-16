Förskollärare till Stjärnans förskola
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
Nu söker vi en förskollärare till oss på Stjärnans förskola.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Ditt uppdrag blir att leda och driva det pedagogiska arbetet på förskolan tillsammans med övriga pedagoger utifrån läroplanen och övriga styrdokument.
Som förskollärare kommer du ha en viktig roll i förskolans dagliga verksamhet där du med ett medvetet förhållningssätt möjliggör att barnen får upptäcka och utveckla sina förmågor på ett allsidigt sätt. En viktig del i arbetet är att jobba för att alla barn ska bli sedda och känner att de har en självklar plats på förskolan.
Du ansvarar för att ge barnen en lärande, utmanande, meningsfull, kreativ samt spännande lek och lärandemiljö. Tillsammans med dina kollegor för du en ständigt levande pedagogisk dialog med en vilja att förändra, fördjupa och utveckla. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad förskollärare och därmed behörig för legitimation. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete i barngrupp.
Du har ett positivt förhållningssätt och intresse för att utveckla arbetsmetoder samt sprida kunskap och erfarenheter till kollegor.
Vänligen bifoga CV och personligt brev i din ansökan.
Vid eventuell anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren. http://inspiration.ornskoldsvik.se/
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/473". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Bildningsförvaltningen Kontakt
Ulrika Messering, rektor 072-2100234 Jobbnummer
