Förskollärare till Stenkulans förskolor - Lerums kommun, Stenkulan - Förskollärarjobb i Lerum

Lerums kommun, Stenkulan / Förskollärarjobb / Lerum2021-04-06Nu söker vi 2 förskollärare till Stenkulans förskolor. Enheten består av Åkerslätts- och Ölslanda förskola. Åkerslätt är en nybyggd förskola som startade sin verksamhet 2 maj 2017 och är inspirerad av Reggio Emilia filosofin. Förskolan har moderna lokaler som är anpassade för vår pedagogiska inriktning med fem åldersindelade avdelningar fördelade på två plan. Ölslanda förskola delar samma filosofiska grund och har fyra åldersindelade avdelningar. Båda förskolor kännetecknas av hög samarbetsvilja och god trivsel.I anslutning till förskolorna har vi fina naturområden och Stenkullens fritidsanläggningar. Innemiljön och utemiljön inspirerar till lek, rörelse och hälsa. De yngsta barnen har en egen utegård och lärmiljö. Hos oss utvecklas barnen i naturvetenskapens grunder med extra hälsofokus samt kan använda sig av upp till hundra olika uttrycksformer. För närvarande fokuserar vi på digitalisering som ett av våra fokusmål och arbetar med kollegialt lärande.På Stenkulans förskolor arbetar vi utifrån ett gemensamt förhållningssätt som utgår från vår definierade Barnsyn:Vi utgår ifrån att barnen är kompetenta kunskapsbärare och kunskapsskapare. Barn och pedagoger lär med och av varandra, sida vid sida. Alla har rätt att känna att de lyckas utifrån sin förmåga. Olikheter berikar. Man är inte, utan man blir, utifrån den kontext man befinner sig i.Lerums kommun med ca 40 000 invånare ligger knappt 20 minuters resväg från Göteborgs centrum med goda pendlingsmöjligheter.Inom kommunens verksamhet är vi idag drygt 2 800 medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa välfärd. Kommunens vision är att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025 och vi ska kännetecknas av hållbarhet, kreativitet och inflytande. För mer information besök gärna www.lerum.se 2021-04-06Till vår enhet söker vi nu två förskollärare som kommer att tillsammans med arbetslaget och övriga pedagoger ansvara för förskolans uppdrag som innebär både lärande, utveckling och omsorg.Vi söker dig som lockas av nya arbetssätt och utmaningar och har ett brinnande intresse av att jobba Reggio Emilia inspirerat. Lockas du av att utveckla den pedagogiska miljön och följa barnens utveckling då barnen byter avdelning med stigande ålder och antar nya utmaningar. Detta innebär att du följer med barnen från inskolningen till det att de börjar förskoleklass. Då är du kanske en förskollärare för oss.Vi ser gärna att du:är intresserad av pedagogisk utvecklingkan bidra med dina erfarenheter från tidigare arbete med barnhar en bearbetad syn på din roll som pedagog och synen på barnet och dess lärandekan visa både värme och sätta gränserhar god insikt i förskolans läroplanär flexibel och har stark social kompetensär drivande och älskar utmaningararbetar lågaffektivtVi erbjuder dig:En dynamisk verksamhet där fantasi och kreativitet ges stort utrymme.En arbetsplats där barn och pedagoger känner lust att lära, är delaktiga och får sina färdigheter insatta i ett sammanhang.Goda utvecklingsmöjligheter i arbetet.Stöd av specialpedagog och barnpsykologFria pedagogiska luncherArbetskläderFriskvårdsbidragVi söker dig som är legitimerad förskollärare och har en god samarbetsförmåga, är öppen, flexibel, positiv och idérik. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i en Reggio Emilia inspirerad förskolemiljö. Stor vikt kommer att läggas vid den personliga lämpligheten.Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha varit med om nystart av en avdelning eller förskola samt har TAKK-utbildning.På vår arbetsplats uppmuntrar vi mångfald och jämställdhet.ÖVRIGTMed hänvisning till Lag SFS 2000:873 måste den som erbjuds tjänsten uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan upprättas.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Lerums kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via denna länk, och inte via e-post eller pappersformat. - Varmt välkommen med din ansökan!Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-09 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Lerums kommun, Stenkulan5673552