Förskollärare till Spadens föräldrakooperativ
2026-04-27
Föräldrakooperativet Spaden söker förskollärare
Föräldrakooperativet Spaden söker nu flera drivna, engagerade och positiva förskollärare som vill vara med och bidra till en pedagogisk och lustfylld verksamhet för våra barn.
Vi söker dig som vill arbeta 100 %. Just nu rekryterar vi till två förskollärartjänster:
En tjänst är ett vikariat på 1 år med möjlighet till förlängning och andra tjänsten är en tillsvidareanställning.
Om Spaden:
Föräldrakooperativet Spaden, som grundades 1998, ligger på Möllevången i centrala Malmö och består av två avdelningar, Myran och Biet. Lokalerna är rymliga och har flera rum vilket ger goda förutsättningar för olika aktiviteter. Närhet till parker, lekplatser och bibliotek skapar möjlighet att bedriva det pedagogiska arbetet på ett varierat sätt även utanför förskolan.
På Spaden prioriterar vi en hög personaltäthet och vi har således tre pedagoger på småbarnsavdelningen Myran (15 barn) och tre pedagoger på storbarnsavdelningen Biet (18 barn). Utöver detta arbetar även rektorn aktivt med barngruppen och vi har en egen kock som förbereder och lagar alla dagens måltider. Läs gärna mer om oss på: www.spaden.nu
Att Spaden är ett föräldrakooperativ innebär att styrelsen, bestående av barnens föräldrar, är huvudman och arbetsgivare. Föräldrar till förskolans barn är i övrigt engagerade i verksamheten och vi värdesätter därför den insyn, samarbete och kommunikation föräldrarna har med förskolans pedagoger. Kommunikation mellan föräldrar och pedagoger sker i huvudsak i appen och lärplattformen Tyra, där pedagoger också lägger upp information om hur de arbetar pedagogiskt med barnen.
Hur vi arbetar:
På Spaden arbetar vi aktivt för att skapa en lärande och lustfylld miljö för alla barn, utifrån deras intressen, erfarenheter, behov och förutsättningar. Pedagogiken står i centrum och vi strävar alltid efter en vardag med kreativa och varierande sätt att lära barnen nya kunskaper utifrån förskolans styrdokument och värdegrund. Arbetet bygger på ett nära samarbete i arbetslaget, men även mellan de två avdelningarna. Sex timmar i veckan tillägnas planering, lärande och reflektion tillsammans med dina närmsta kollegor. Att förskolan är liten och att du som pedagog har nära kontakt med rektor och styrelse innebär att det finns goda möjligheter att prova på och implementera nya arbetssätt, utifrån dina och dina kollegors idéer samt aktuella ämnen och forskning.
Vi söker dig som:
• är utbildad förskollärare eller har annan pedagogisk utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• trivs i nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare
• är flexibel och kan anpassa arbetssätt och bemötande efter både grupp och individ
• har mycket god kommunikativ förmåga och är lyhörd i mötet med barn, kollegor och vårdnadshavare
• har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt samspel i arbetslaget
• har välutvecklade sociala färdigheter och skapar trygga relationer
• arbetar aktivt för att utveckla verksamheten utifrån barnens behov och aktuell forskning
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd.
Övrig information
Tillträde 10 augusti eller efter överenskommelse
- 6 månaders provanställning tillämpas
- Spaden är medlem i arbetsgivarorganisationen FREMIA
Vi tillämpar löpande urval och ser därför gärna att du ansöker så snart som möjligt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vid anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
Skicka CV och personligt brev till: chef@spaden.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
E-post: chef@spaden.nu
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Föräldrarkooperativet Spaden i Malmö
Möllevångsg 40 (visa karta
)
214 20 MALMÖ
Spadens förskola
Rektor
Ann-Louise Stjernbecker chef@spaden.nu
