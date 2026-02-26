Förskollärare till Solstrålens förskola
2026-02-26
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Din nya arbetsplats
Solstrålens förskola ligger ungefär en mil norr om Sundsvall, centralt i Ljustadalen.
Förskolan består av sju stycken avdelningar som är åldersindelade för att skapa kreativa lärmiljöer som bjuder in till utforskande. Vi har ett stort fokus på lärande för hållbar utveckling och språkutvecklande arbetssätt.
Våra miljöer är under ständig förändring och lärande för hållbar utveckling är utgångspunkten för allt arbete vi gör samt att vi har en Grön flagg certifiering som gör att vi systematiskt utvärderar vårt hållbarhetsarbete. I vårt pedagogiska arbete har vi stort fokus på att skapa en tillvaro som är begriplig, hanterbar och meningsfull för barnen, med särskilt fokus på språk och kommunikation.
Förskolan är en arbetsplats där du som förskollärare får en ledande roll i det pedagogiska arbetet. Du får ett kollegialt utbyte tillsammans med dina kollegor i olika fokusgrupper. Det finns ett nära samarbete med specialpedagog. Det finns goda förutsättningar för att bedriva en kvalitativ undervisning som skapar skillnad för barnen. Du är en viktig del i planerande och genomförande utifrån de styrdokument vi har.
Solstrålens förskola är mångkulturell och arbetar för att se olikheter som en tillgång. Vårt mål är att barnen ska lämna förskolan med bra förutsättningar och med känslan av att kunna bli precis vad man vill!
Så här bidrar du i rollen som förskollärare
Som förskollärare ansvarar du för dokumentation, uppföljning och analys av utbildningen. Du organiserar verksamheten utifrån barngruppens behov med hela förskolans bästa i fokus och är trygg i din professionella roll.
Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför, utvärderar och utvecklar du det pedagogiska arbetet i enlighet med läroplanen. Du arbetar för att barn, vårdnadshavare och kollegor ska känna glädje, trygghet och delaktighet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har examen från förskollärarprogrammet och förskollärarlegitimation med behörighet att undervisa i förskola. Du är väl förtrogen med och har kunskap om förskolans läroplan. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd. Du god förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift.
Som person är du initiativtagande och flexibel, med förmåga att se möjligheter i vardagen och anpassa dig efter barnens behov. Du har god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat tillsammans med kollegor. Genom ditt relationsskapande förhållningssätt bygger du trygga och förtroendefulla relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Du har en helhetssyn på uppdraget och ser hur ditt arbete bidrar till barnens utveckling, lärande och verksamhetens kvalitet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Om rekryteringsprocessen
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Urval sker löpande. Intervjuer kan förekomma innan sista ansökningsdag, så du är välkommen med din ansökan redan idag.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vid begäran skall betyg/examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
