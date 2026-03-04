Förskollärare till Solgläntans förskola
2026-03-04
Det här erbjuder vi
Vill du arbeta i en förskola där glädje, gemenskap och utveckling står i centrum? Nu har du chansen att bli en del av vårt team - där du får göra skillnad varje dag!
Vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete som barnskötare, där du tillsammans med ett engagerat arbetslag är med och skapar en trygg, inkluderande och kreativ miljö för våra barn.
Vi ser gärna att du har ett ödmjukt, lyhört och inkluderande förhållningssätt, samt förmåga att anpassa pedagogiken så att varje barn får möjlighet att växa utifrån sina unika förutsättningar.
Vem är du?
Älskar du att se barn växa, utvecklas och upptäcka världen? Nu söker vi en förskollärare som vill vara med och skapa en trygg, lärorik och inspirerande miljö för våra yngsta.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för barns utveckling och lärande.
Bidrar till en positiv stämning och trivs med samarbete i arbetslaget.
Är ansvarstagande, initiativrik och flexibel. Har erfarenhet av att arbeta med barn med särskilda behov, exempelvis inom neuropsykiatriska funktionsvariationer (meriterande).
Möter barn, kollegor och vårdnadshavare med ett professionellt och varmt bemötande. Publiceringsdatum2026-03-04Bakgrund
Legitimerad förskollärare.
God kännedom om skollag och läroplan för förskolan.
Erfarenhet av pedagogisk dokumentation.
Arbetslivserfarenhet från förskola. Övrig information
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister ska uppvisas före anställning. Du kan hämta det på Polisens hemsida. Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument
förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt ID. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Solgläntans förskola är placerad i natursköna Tyringe med goda pendlingsmöjligheter. Förskolan består av tre avdelningar som har ett nära samarbete med varandra. Vi tycker att det är viktigt med utevistelse och spenderar därför mycket tid i den omkringliggande naturen och skogen. Höstens projekt har fokus på uteverksamhet.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/155". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Solgläntans förskola Kontakt
Annette Johansson 0451-267917 Jobbnummer
9775734