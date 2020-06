Förskollärare till Småtrollens förskola i Askim - Småtrollen i Askim Ekonomisk Fören - Förskollärarjobb i Göteborg

Småtrollen i Askim Ekonomisk Fören / Förskollärarjobb / Göteborg2020-06-04Förskollärare till Småtrollens förskola i Askim!Hos oss på Småtrollens förskola finns en deltidstjänst till förfogande, när en av våra förskollärare nu går i pension. Förskolan är ett föräldrakooperativ som ligger i Västra Göteborg, lika nära både till havet, naturen och staden. Vi är sedan många år tillbaka certifierade inom Grön-flagg och arbetar utifrån deras pedagogik. Det har vi gjort under lång tid, i år har vi 25-års jubileum! Vi arbetar tillsammans med vår personal och med stöd av engagerade och drivande föräldrar.Vår närmiljö och härliga gröna gård använder vi för att skapa inspiration i verksamheten. En promenad kan vara till Askimsviken för att studera livet i havet, för att nästa dag gå till skogen som inspirerar till läran om våra kärnvärden, att ta hand om djuren och naturen. Det finns också tillgång till ett stort utbud av kultur och fritids aktiviteteter i området.All pedagogik i vår verksamhet följer och uppfyller den reviderade läroplanens mål, vi utvecklar och utvärderar vår verksamhet och våra mål regelbundet. På förskolan har vi två avdelningar för barnen och vår personal. Där arbetar både förskolelärare och barnskötare med vår barngrupp som består av åldersintegrerade grupper från 1år till 5år och det är ett nära samarbete mellan avdelningarna och bland personalen i arbetsgruppen.Vi ser ett stort värde i relationen med och mellan barn och vårdnadshavare och anser att det är av stor vikt att vi skapar möjligheter för barnen att vara delaktiga i verksamheten. Under året arbetar vi med att implementera barnkonventionen som lag och att säkerställa att hela verksamheten företräder barnrätten. Hållbar utveckling speglas i våra värdegrunder och har länge prioriterats i vår verksamhet och policy.Vår personalgrupp har en stark och fin gemenskap där personalen tillsammans bidrar med egna initiativ och idéer välkomnas. Då personalen är vår viktigaste tillgång i verksamheten arbetar vi hälsofrämjande för att stärka en god arbetsmiljö där våra medarbetare trivs och känner arbetsglädje. Vår rektor och förskolechef deltar i det vardagliga arbetet som förskolelärare och pedagog i barngruppen.Småtrollen kan erbjuda en verksamhet med trygg miljö, en god arbetsmiljö och aktiv samverkan för en varm gemenskap där barnen är i fokus. Vi är medupptäckare med barnen där mycket av lärandet sker via leken. Tillsammans med alla våra pedagogers skattkistor fyllda av lösningar, kompetens och erfarenhet. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt genom att t.ex. prioritera högläsning, kultur och hur vi kommunicerar med barnen i dialog och använder tecken som stöd.Vi söker dig som har en positiv inställning och ser en möjlighet i att utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor. Det är en tillgång är att du är flexibel i ditt arbetssätt men också är trygg och kan kommunicera på ett sådant sätt som bygger upp och stärker relationer. Vi värnar om att säkerställa omvårdnad, kvalitét och säkerhet i arbetsgruppen. Då delar av dina arbetsuppgifter kräver att arbeta utomhus är det viktigt att du trivs med det.Vi erbjuder dig vidareutveckling och kontinuerlig kompetensutveckling. Det är ett omväxlande och roligt arbete med en positiv anda och med möjlighet att utvecklas. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och arbetskläder.Välkommen att höra av dig med din ansökan till oss!2020-06-04FörskollärarexamenAnställningsvillkor:Deltid 75%.Leg. FörskollärareTillträde enligt överenskommelse.Vi följer kollektivavtalet enligt KFO.Med hänvisning till Lag 2010:801 måste den som erbjuds tjänsten uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan upprättas.Sista ansökningsdag 21/6- 2020Bifoga CV och Personligt brevKontaktperson personalansvarig;Henrietta HellgrenTelefonnummer: 0703-188887Mail: personalansvarig.smatrollen2@gmail.com Sista dag att ansöka är 2020-06-21Småtrollen i Askim Ekonomisk FörenLånglyckevägen 243643 ASKIM5253388