Förskollärare till Slättaområdet
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Falun Visa alla förskollärarjobb i Falun
2026-03-02
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Falun
Är du vår nya kollega i Slättaområdet och vill bli en del av vårt härliga gäng? Välkommen att söka till förskolan Bäckehagen och Skogsbrynets förskola.
Barn som upplever utveckling och lärande i sin vardag. Personal som visar engagemang, eget ansvarstagande och kreativitet. Förskolor som tillsammans skapar en rolig, trygg och lärorik verksamhet.
Vill du vara med och bidra till att göra barnens dagar på förskolan fantastiska? Då kan du vara den vi söker till förskolorna Bäckehagen och Skogsbrynet som ingår i Slättaområdet.
Vi söker dig som har förskollärarutbildning och mycket god insikt i förskolans pedagogiska uppdrag. Du är flexibel, kreativ och har lätt för att samarbeta med ett härligt gäng samt kan ta egna initiativ.
Vi arbetar strukturerat med UNIKUM som är en del av Falu Förskolas systematiska kvalitetsarbete, och erbjuder våra pedagoger fem studiedagar/år för planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten. Som förskollärare hos oss har du reflektionstid som ligger utanför din arbetstid i barngrupp samt reflektionstid som ligger dagtid tillsammans med arbetslaget. Vi ger även möjlighet för hela arbetslag att få gemensam kompetensutveckling. Tillsammans med andra förskolor i området har vi gemensamma teman samt nätverk där vi tillsammans arbetar med det kollegiala lärandet.
Vi ser gärna att den som arbetar hos oss är engagerad i sitt eget lärande och har förmågan att omsätta sina kunskaper till läroplanens intentioner för en högre måluppfyllelse för våra förskolebarn. Du har en vilja att utvecklas tillsammans med oss i arbetslaget.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
• Arbeta för att våra kompetenta barn ska få en trygg, rolig och lärorik förskola.
• Du sätter barnens behov, nyfikenhet och intressen i centrum och är en aktiv medverkande pedagog i deras lärande.
• Du utvecklar den pedagogiska lärmiljön så att den är tydlig, tillgänglig och inspirerar barnen samt bidrar till barnens utveckling.
• Du ser mångfalden och möjligheterna i arbetet.
• Du blir en viktig del i arbetet med studenter.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Utbildad förskollärare med legitimationDina personliga egenskaper
• Du är trygg i din ledarroll och har lätt för att samarbeta med såväl barn som vuxna
• Du har lätt för och tycker att det är viktigt att skapa ett förtroendefullt och nära samarbete med vårdnadshavare
Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Meriterande kvalifikationer
• Du har intresse och erfarenhet av att arbeta med lärmiljöer för att skapa goda förutsättningar för undervisning och lärande
• Du har kunskap och erfarenhet att arbeta i unikum där du synliggör och vidareutvecklar barns lärprocesser
• Du har erfarenhet av att arbeta med förhållningssättet Positivt beteendestöd i förskolan.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Tjänsten är tillsvidare. Tillträde augusti eller enligt överenskommelser.
Kopior på betyg lämnas till Falu kommun i samband med intervju. För den som erbjuds tjänsten krävs enligt Lagen om registerkontroll utdrag från Rikspolisens belastningsregister
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida. Vid eventuell intervju - medtag legitimation.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
(mailto:rekryteringscenter@falun.se
) Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308221". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
(org.nr 212000-2221) Arbetsplats
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Sveriges Lärare
Fanny Anderslars 023-87838 Jobbnummer
9770179