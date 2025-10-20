Förskollärare till Skeppets förskola
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Växjö Visa alla förskollärarjobb i Växjö
2025-10-20
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen i Växjö
, Uppvidinge
, Tingsryd
, Värnamo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Skeppets förskola ligger på Teleborg i Växjö. Vi har ca 65 barn på tre avdelningar och arbetar för att vår förskola ska vara en plats där liten som stor får känna gemenskap och utvecklas till sitt bästa jag. Vår förskola ska genomsyras av ett förhållningssätt där barnen har en central roll och där de får ta stor plats. Barnen ska få möta en vardag i vår utbildning som är trygg, rolig och lärorik.
Vår miljö ska vara välkommande och erbjuda platser för möte och där barn kan utveckla sin kreativitet, fantasi och självständighet. Vi fokuserar mycket på vårt bemötande och vårt förhållningssätt till vårdnadshavare, kollegor och barn.
Som förskollärare hos oss bedriver du undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet så att läroplanens mål och intentioner uppfylls. Våra prioriterade mål är språk och kommunikation genom bland annat högläsning, hälsa och rörelse, inflytande och delaktighet samt utveckling av den pedagogiska miljön.
Du skapar en helhet av omsorg, utveckling och lärande i utbildningen, med målet att varje barns individuella utveckling och lärande ska främjas. Du ansvarar, tillsammans med arbetslaget, för att skapa lekfulla och utforskande miljöer och sammanhang som väcker barnens nyfikenhet och främjar deras lärande.
Barn lär genom lek och leken är ett fantastiskt verktyg för lärande i olika lekfulla sammanhang. Genom leken kan vi möta hela läroplanen och dess områden. Barnen lär och utvecklas tillsammans med andra barn och pedagoger. Genom att verka som undervisande lekpedagog får vi underlag för att utveckla barnens utbildning vidare.
Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för det systematiska kvalitetsarbetet genom att planera, dokumentera, följa upp, utvärdera och reflektera över undervisningen, både individuellt och i grupp, med hjälp av vår lärplattform Unikum.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, nyfiken och brinner för barns utveckling. Som legitimerad förskollärare, gärna med tidigare erfarenhet inom yrket, är du en tydlig ledare som kan driva arbetet framåt. Du har en stark samarbetsförmåga och bidrar både med kreativa idéer och har ett lyhört förhållningssätt till dina kollegor. Med en positiv inställning ser du lösningar i stället för hinder och har en vilja att ständigt utvecklas och lära nytt. Du värdesätter det mänskliga mötet och har ett professionellt och respektfullt bemötande gentemot alla du möter.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 336/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Emma Hervestad 0470-41946 Jobbnummer
9563785