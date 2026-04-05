Förskollärare till Sjöängens förskola
Östersunds Kommun / Förskollärarjobb / Östersund Visa alla förskollärarjobb i Östersund
2026-04-05
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
, Kalix
eller i hela Sverige
Sjöängen är en förskola med plats för 120 barn som ligger i Lugnviks centrum. Vår förkola är en inspirerande arbetsplats där vi sätter barnet i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. På Sjöängens förskolan har vi en positiv barnsyn. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt och tar våra roller som vuxna förebilder på allvar. Det kollegiala lärandet är centralt för alla på förskolan, vi lär av och med varandra för att utveckla verksamheten. Vårt mål är att tillsammans med vårdnadshavare och barn skapa en god verksamhet som ger våra barn de bästa försättningar för att klara sig bra i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag. Vi arbetar för att barnen på förskolan ska ha en rolig, trygg, lärorik och likvärdig tid på förskolan.
Ditt nya jobb
Nu söker vi dig som är behörig förskollärare.
Du kommer att ingå i ett team där ni tillsammans planerar och ansvarar för barnens utbildning och utveckling men där du som förskollärare har en ledande roll i arbetslaget. Vi utgår från att alla barn kan och vill och att de får vara i ett sammanhang där de får möjlighet att använda och utveckla sin kompetens. Du förväntas utveckla förtroendefulla relationer till barn, föräldrar och kollegor.
Hos oss på Sjöängen erbjuds du spännande uppdrag, arbete i moderna lokaler och möjlighet till utveckling.
Vanliga arbetsuppgifter
Planera och genomföra aktiviteter utifrån läroplan.
Utveckla pedagogiskt innehåll som inspirerar till utveckling och lärande, samtidigt som de stimulerar och utmanar barnens intresse, nyfikenhet och uppmärksamhet.
Erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande
Skapar lärmöjligheter utifrån barnens behov och intressen, så att alla barn kan utvecklas utifrån sina förmågor och förutsättningar.
Som förskollärare ansvarar du tillsammans med dina kollegor arbeta med att planera, undervisa, dokumentera och utvärdera verksamhetens innehåll.
Kvalifikationer
Utbildad och legitimerad förskollärare
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God kunskap om skolans styrdokument och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet.
Meriterande
Tidigare erfarenhet inom förskolan.
Vi söker dig!
Vi ser gärna att du är flexibel, har god samarbetsförmåga och besitter pedagogisk insikt, då dessa kompetenser är viktiga för att lyckas och trivas i rollen.
Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll.
Du skapar nyfikenhet och viljan att lära sig vid planerade aktiviteter men även spontana tillfällen. Som en del av vårt team får du möjlighet att bidra till en kreativ och inspirerande atmosfär där barnen trivs och utvecklas.
Tillträde 17 augusti eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119418". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528)
Pumpmakargränd 12 (visa karta
)
831 51 ÖSTERSUND Kontakt
Katarina Karlsson katarina.karlsson@ostersund.se Jobbnummer
9838121