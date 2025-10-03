Förskollärare till Själevads förskolor
Örnsköldsviks kommun / Förskollärarjobb / Örnsköldsvik Visa alla förskollärarjobb i Örnsköldsvik
2025-10-03
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
Vi söker 4 förskollärare på deltid till Haffsta 75%, Själevad 75%, Lilltjärnen 50% och Myckling 50%.
Ta chansen att få förstärka vår verksamhet! Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Ditt uppdrag blir att stötta pedagogerna i det pedagogiska arbetet och ersätta ordinarie pedagoger vid planering av verksamheten. Du arbetar på förskolan tillsammans med övriga pedagoger utifrån läroplanen och övriga styrdokument.
Som förskollärare kommer du ha en viktig roll i förskolans dagliga verksamhet där du med ett medvetet förhållningssätt möjliggör att barnen får upptäcka och utveckla sina förmågor på ett allsidigt sätt. En viktig del i arbetet är att jobba för att alla barn ska bli sedda och känner att de har en självklar plats på förskolan.
Du kommer att arbeta på samtliga avdelningar på förskolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad förskollärare och därmed behörig för legitimation. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete i barngrupp.
Du har ett positivt förhållningssätt och intresse för att utveckla arbetsmetoder samt sprida kunskap och erfarenheter till kollegor.
Tjänsterna är särskilda visstidsanställningar på deltid 50-75% med start snarast enligt överenskommelse till och med 31 december 2025, med viss möjlighet till förlängning.
Urval och intervjuer kommer ske löpande.
Bifoga CV och personligt brev i din ansökan.http://inspiration.ornskoldsvik.se/
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/512". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Bildningsförvaltningen Kontakt
Carina Sjöström, rektor 073-2702052 Jobbnummer
9540485