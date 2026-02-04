Förskollärare till Sävja förskola (vikariat)
2026-02-04
Vill du bidra till att skapa en rolig, trygg och utvecklande förskoletid för våra barn tillsammans med oss? Vi söker just nu en förskollärare för ett tidsbegränsat vikariat till sävja förskola. Välkommen med din ansökan!
Sävja förskola ligger mitt i Sävja med goda bussförbindelser förskolan har 104 barn som är uppdelade i tre åldersnära grupper. Vikariatet är på de äldsta barnens block. Där du som förskollärare ansvarar för en verkstad om 10-15 barn tillsammans med en barnskötare. Dina arbetstider varierar 07:00-17:00. Detta är ett vikariat fram till och med 2026-12-31 med tillträde snarast. Förskolans hemsida hittar du här https://savjaforskola.uppsala.se/.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss får du möjlighet att göra skillnad genom att med barnet i centrum bidra med din kompetens, kunnande och engagemang. Du tar ansvar för att verksamheten utmanar barnen till aktivitet, lärande och ansvarstagande. Med utgångspunkt i styrdokumenten skapar du en utvecklande, stimulerande och trygg miljö, där du även leder och entusiasmerar kollegor i det pedagogiska uppdraget.
Vårt projektfokus det här läsåret är: Hur förstår jag min omvärld genom rörelse. Detta utforskar vi tillsammans med barnen på alla tänkbara sätt. Det är bra om du tycker om att röra på dig och vara fysiskt aktiv. Hos oss får du tid för reflektion tillsammans med kunniga och engagerade kollegor. Vi erbjuder även kompetensutveckling inom pedagogisk dokumentation och pedagogiskt utvecklingsarbete.Publiceringsdatum2026-02-04Kvalifikationer
Vi söker dig med:
• Svensk förskollärarlegitimation eller lärarlegitimation med behörighet att undervisa i förskolan, alternativt inväntar legitimation.
• Tidigare erfarenhet av arbete eller VFU på förskola.
• Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
• It-kunskaper med inriktning mot pedagogiskt arbete.
• God kännedom om skollagen.
• God kännedom om förskolans läroplan.
Det är meriterande med handledarutbildning och kunskaper i pedagogisk dokumentation. Samt erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd.
Som person arbetar du med bra andra människor, du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du tar gärna initiativ och sätter igång aktiviteter. Dessutom har du god förståelse för hur människor lär och tar till sig information, och du anpassar ditt budskap efter mottagarens behov. Du motiverar, samordnar och ger andra de förutsättningar och befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Genom ditt sätt att arbeta skapar du engagemang, delaktighet och fungerar som en naturlig referenspunkt för andra.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Susanne Welin, Rektor, 018-727 73 77.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
