Förskollärare till Rynningeåsens förskola
2026-01-08
Vill du vara med och skapa meningsfulla och lustfyllda utemiljöer för barn - året runt? På Rynningeåsens förskola är utevistelsen en självklar del av vardagen, oavsett årstid. Vi lägger stor vikt vid att varje barn ska få en positiv upplevelse av utomhuslek, där vi anpassar undervisningen ute efter barnens behov och förutsättningar. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Hos oss på Rynningeåsens förskola kommer du, tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget, driva det pedagogiska arbetet framåt. Vår förskola jobbar projektinriktat, där vi har en gemensam röd tråd på förskolan utifrån läroplanen och barnens nyfikenhet och intressen på avdelningarna styr riktningen.
Vårt unika läge med närhet till naturen ger oss goda möjligheter att ta tillvara naturen i undervisningen och leken. Vi har en utomhusprofil och ett stort fokus på hållbar utveckling. Vi strävar efter att ge barnen positiva upplevelser och att utveckla ett varsamt förhållningssätt av att vara ute i naturen. Då mycket av vår undervisning och utbildning sker utomhus är det viktigt att du som förskollärare har ett intresse, kunskap och en vilja till att arbeta med utomhuspedagogik.
Exempel på arbetsuppgifter:
• känna till och följa läroplan, lagar, policys och rutiner
• leda, organisera, planera, genomföra och utveckla undervisningen
• ansvara för att utbildningen dokumenteras, följs upp, analyseras och utvecklas
• använda metoder och arbetssätt i utbildningen som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
• arbeta för att varje barn och gruppen får sina behov tillgodosedda, genom att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt
• erbjuda en god miljö för omsorg, utveckling, lek och lärande
• ansvara för utvecklingssamtalens innehåll, utformning och genomförande
• arbeta och dokumentera i verksamhetssystem
Om arbetsplatsen
Rynningeåsens förskola är belägen i området Rynningeåsen i Örebro. Förskolan är uppdelad i fem avdelningar: Upptäckarna, Utforskarna, Äventyrarna, Spejarna och Letarna med sammanlagt cirka 90 barn. Vårt unika läge, nära skog, vatten och naturreservatet kring Rynningeviken vid Hjälmaren, ger fantastiska möjligheter att ta tillvara naturens alla möjligheter till lärande och lek. På förskolan har vi ett eget tillagningskök där vår kock lagar maten från grunden och lägger stor vikt vid ekologiska råvaror.
Det finns en väl etablerad struktur för kollegialt lärande och PUT för att arbetslagen ska kunna erbjuda barnen bästa möjlighet för utveckling och lärande.
Läs mer om vår förskola på: orebro.se/rynningeasen!
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg och stabil i din roll och har en god förståelse för hur andra människor tar till sig kunskap utifrån olika förutsättningar. Du tar ansvar för, och är aktiv i undervisningen och den pedagogiska utvecklingen på förskolan. Att inspirera barnen och fånga upp deras intressen och bygga vidare på det i din undervisning ser du som en självklarhet. Det är viktigt att du dels genom gott samarbete med barn, kollegor och vårdnadshavare, dels genom ett organiserat arbetssätt kan hantera de förändringar som sker dagligen och i stort på förskolan.
Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med barn, anhöriga och övrig personal, samt skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation krävs även god datorvana.
• legitimerad förskollärare, alternativt inneha behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
Meriterande
• erfarenhet av arbete som förskollärare eller med liknande arbetsuppgifter
• utbildning i eller erfarenhet av utomhuspedagogik
• utbildning i eller erfarenhet av Vägledande samspel (ICDP)
• utbildning i eller erfarenhet av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 18 januari. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande!
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
