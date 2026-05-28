Förskollärare till Rydaholms förskoleområde
2026-05-28
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-05-28Beskrivning
Orten Rydaholm är ett trivsamt, mångkulturellt samhälle som växer. Här finns närheten till naturen och samtidigt är pendlingsmöjligheter med tåg och buss till Växjö, Alvesta och Värnamo mycket goda. Dina arbetsuppgifter
Vill du bli vår nya kollega? Just nu söker vi dig som vill arbeta som förskollärare i Rydaholm på vår avdelning för femåringar. Vi är speciellt intresserade av dig som har ett nyfiket och utforskande förhållningssätt - som är engagerad och älskar ditt arbete och vill göra skillnad på riktigt. Förskolorna i Rydaholm och Horda har idag ett nära samarbete med varandra och du kommer att arbeta i en stimulerande miljö som du själv är med och påverkar. Det är i förskolan det händer - det är här det livslånga lärandet börjar.
Du ska tycka om konstruera och skapa, läsa, berätta och gestalta - smitta barnen med nyfikenhet och tilltro till sin förmåga, rusta dem inför ett livslångt lärande. Du ska tycka om att reflektera tillsammans med dina kollegor, och nyfiket leta efter ett varför. Att se att det bakom varje beteende finns ett behov. Du ska längta efter nästa dag på jobbet.
Vi tänker alltid på barnens bästa och därför delar vi ofta gruppen och arbetar med några barn i taget. Du behöver ha god förmåga till såväl samarbete som att tycka om att arbeta självständigt, men laget går före jaget och vi filmar, planerar och resonerar om vad som blir vårt nästa steg. Vi arbetar efter vår vision "Barn lär av att lyckas". Vi som arbetar i förskolan är viktiga vuxna som står för trygga relationer med barn och vårdnadshavare. Tillsammans skapar vi en miljö som präglas av trygghet, glädje, lek och utveckling.
Som förskollärare är du en ledare med ett särskilt uppdrag och ansvar att tillsammans med kollegor planera, genomföra, dokumentera, reflektera samt utveckla det pedagogiska arbetet. Tillsammans lägger vi en god grund för barnens utveckling och lärande utifrån förskolans läroplan och Värnamo kommuns vision. I arbetet med barnen kommer du att ha tillgång till olika digitala verktyg. Vi har språk som övergripande mål och arbetar utifrån en lokal språkplan. Vi arbetar också med TSI. Vi ser fram emot att få ta del av just dina kunskaper, tankar och idéer för att skapa en rolig, trygg och lärorik förskola. Vi kan erbjuda dig varierande och utvecklande arbetsuppgifter där det finns stora möjligheter för dig att utvecklas i organisationen. Vi söker dig som är väl insatt i förskolans uppdrag och kan skapa en positiv atmosfär. Ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, vårdnadshavare och kollegor. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare, stor vikt kommer att läggas vid erfarenhet av att arbeta språkutvecklande på en mångkulturell förskola. Det är även meriterande att vara flerspråkig. Till en av tjänsterna efterfrågas också dokumenterad erfarenhet av arbete med barn med diagnoser inom NPF, samt kunskap och erfarenhet kring alternativ kommunikation.
• Du är väl insatt i förskolans styrdokument och kan omsätta läroplanens mål i det praktiska arbetet. Det är viktigt att du har goda kunskaper om didaktik och pedagogik samt att du kan skapa en god och inkluderande lärandemiljö.
• Du arbetar språkutvecklande genom att skapa många meningsfulla möten för barnen där det ges möjligheter att utveckla både språkande och samspel.
• Du har ett relationellt förhållningssätt och har goda kunskaper kring tydliggörande pedagogik, och anpassningar är en naturlig del i ditt förhållningssätt.
• Du arbetar strukturerat och använder SKA-mallen för att dokumentera, analysera och reflektera tillsammans med både kollegor och barn. Ditt medarbetarskap utgår från läroplanen och kommunens värdegrund.
• Du har goda IT-kunskaper och god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
• Du är tydlig, lyhörd, flexibel och lösningsfokuserad och har förmågan att ställa om och möta vardagen på andra sätt än vad som kanske var planerat från början.
• Du har ett prestigelöst förhållningssätt samt en vilja att utvecklas i din yrkesroll.
Bra att veta: Skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan ibland vara lång. Vi rekommenderar därför att du beställer detta dokument i god tid. Du behöver också styrka ditt medborgarskap och vara förberedd att uppvisa dokument som styrker att du har arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd. I Värnamo kommun får du arbetskläder och personlig Ipad. I rektorsområdet Rydaholm och Horda är möten som APT, kollegiala träffar med mera förlagt dagtid, vilket många av våra medarbetare ser som en fördel. Vi kommer att kalla till intervjuer löpande så vänta inte med din ansökan! Välkommen att söka till oss! Anställningsvillkor
Vi söker två medarbetare, varav en till avdelningen Äventyret. Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: Barn- och utbildningsförvaltningen - Värnamo kommun
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
331 31 VÄRNAMO Arbetsplats
Rydaholms förskoleområde Kontakt
Sveriges Lärare Jobbnummer
9932398