Förskollärare till RWF Bromma
2025-11-04
Vi ser fram emot din ansökan!
Raoul Wallenbergförskolan i Brommaligger i en vacker närmiljö, med två stora härliga gårdar. Vi har fem avdelningar, arbetar projektinriktat och just nu med fokus på språk- och matematikutveckling. Vi utnyttjar vår fina närmiljö, och är utomhus så mycket vi kan. Vi arbetar i Raoul Wallenbergs anda, och lägger stor vikt vid värdegrundsarbete, där viutgår från våra ledord ärlighet, mod, handlingskraft och medkänsla.
Nu söker vi en engagerad förskollärare, som vill vara med oss på vår utvecklingsresa! Arbetet som förskollärare hos oss innebär att du tar stort ansvar för den pedagogiska planeringen och dokumentationen. Tillsammans med ditt arbetslag arbetar ni fram, utifrån ett gemensamt tema, den undervisning och de aktiviteter era barn ska möta. Du är en engagerad och erfaren förskollärare, som är en god förebild och positiv ledare. Du tar tillvara på barnens nyfikenhet och kompetenser, och utgår från dessa när du planerar och genomför arbetet. Du är en glad och positiv kollega, som tar ansvar för ditt arbete och som tycker om att arbeta och utveckla tillsammans med kollegor.
Vi söker dig som:
• Är legitimerad förskollärare, och väl insatt i förskolans styrdokument;
• Är flytande i svenska språket, i tal och skrift;
• Har erfarenhet av att leda pedagogiskt arbete, såväl på avdelning som på förskolan i stort;
• Har erfarenhet av att arbeta med språk- och matematikutveckling;
• Har skinn på näsan, prioriterar positiv kommunikation och positiva relationer till barn, vårdnadshavare och kollegor.
För att trivas hos oss tror vi att du förutom din formella kompetens:
• Har en trygghet i din yrkesroll där du både förmedlar en tydlig struktur och tydliga förväntningar samt har förmågan att skapa goda relationer;
• Har en god samarbetsförmåga samt ett positivt och professionellt förhållningssätt;
• Är nytänkande;
• Är ansvarstagande i din yrkesroll.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper, din förmåga att leda och att du är en person som från djupet av ditt hjärta brinner för att ge barn en god start i livet.
Vill du bli en del av vårt fantastiska team? Då kan vi erbjuda dig:
• Friskvårdsbidrag.
• Gratis pedagogisk lunch.
• En god arbetsmiljö där allas åsikter beaktas och respekteras.
• En närvarande skolledning och snabba beslutsvägar inom koncernen.
• En verksamhet där individuell och kollektiv kompetensutveckling är högsta prioritet.
• Möjlighet att verkligen göra skillnad på riktigt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders inledande provanställning.
Tillträde sker så snart som möjligt,eller enligt överenskommelse.
Låter det som spännande uppdrag, som passar dig? Läs mer om oss på: www.raoulwallenbergskolan.se
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer blanketten på följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/Publiceringsdatum2025-11-04
Du söker tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ett personligt brev och ettCV. Skicka gärna din ansökan så snart du kan då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är den 23/11-2025.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Raoul Wallenbergskolorna (RWS) är en friskolekoncern under stark utveckling. Vår verksamhetsidé är att erbjuda elever och föräldrar en sammanhållen skolgång från förskola till grundskolans årskurs 9 och så småningom även gymnasium. Vår vision är "att bidra positivt till utveckling av svensk skola och därmed Sverige" och vi vill vara en positiv kraft i den framtida samhällsutvecklingen, både lokalt och nationellt. RWS har en klar värdegrund och vi inspireras av Raoul Wallenberg och hans gärning. Ledorden är ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft. Vi arbetar dagligdags för att dessa ledord ska genomsyra allt som sker i våra skolor. Våra skolor ska ge barnen och eleverna bästa tänkbara start i livet, både kunskapsmässigt och karaktärsmässigt, men dessutom är vår ambition att skolans verksamhet på ett positivt sätt ska bidra till att närområdet utvecklas till en positiv och attraktiv stadsdel.
