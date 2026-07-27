Förskollärare till Rosenbergs förskola
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2026-07-27
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Är du en positiv person som är bra på att bygga relationer och är du utbildad förskollärare? Tveka då inte att söka till oss!Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Vi söker nu två förskollärare till Rosenbergs förskola i Tidaholms kommun.
Hos oss är barnet alltid i centrum och vi strävar efter en trygg, rolig och lärorik förskola alla dagar. Detta uppnår vi genom att vi prioriterar forum för kollegialt lärande, samt utvecklande och stimulerande lärmiljöer både inomhus och utomhus. Kommunens alla förskolor arbetar efter Helen Jenvéns teorier och att aktivt fånga barnens inflytande och delaktighet i verksamhetens innehål. Vi erbjuder också stödfunktioner i form av specialpedagoger, talpedagoger och vårt tvärprofessionella team "TSI" (Tidiga stöd insatser).
En dag på förskolan är fylld av olika möten mellan barn och pedagoger. Varje möte är betydelsefullt och en del av barnets trygghet, utveckling och lärande. I din roll kommer du därför vara en del i att ta tillvara detta för att göra förskolan trygg, lärorik och lustfylld för alla. Du kommer tillsammans med dina kollegor vara med och ta ett särskilt ansvar för att utveckla utbildningen enligt Läroplanen. Just nu pågår ett kommunövergripande utvecklingsarbete inom språk "Språkutvecklande arbetssätt i förskolan".
Lärprocesser synliggörs genom pedagogisk dokumentation och du har ett särskilt ansvar i detta arbete. Du arbetar i rollen aktivt och systematiskt för att skapa stimulerande och utvecklande lärmiljöer. Detta möjliggörs genom gemensamma kollegiala reflektioner där vi möter och förvaltar varandras tankar som bidrar till att vi växer i var och ens profession.
Kommunen erbjuder dig som förskollärare bland annat sex timmars planeringstid per vecka, fri pedagogisk lunch som är tillagad på plats, arbetskläder, friskvårdsbidrag och möjlighet till kompetensutveckling. Är du nyexaminerad förskollärare erbjuds du också en mentor för att skapa förutsättningar att komma in i din yrkesroll.Kvalifikationer
Vi vill att du som söker är förskollärare med förskollärarlegitimation och har tidigare erfarenhet av arbete i förskola. Då kommunikation och dokumentation är viktiga delar i arbetet så behöver du ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Du är väl förtrogen med förskolans styrdokument och tycker om att anta utmaningar. Du är initiativtagande, driven och självständig. Vidare ser du vikten av att skapa goda relationer med barn, föräldrar och medarbetare. Vi ser därför att du som förskollärare har ett gott förhållningssätt till barn, vårdnadshavare och kollegor som präglas av tron på allas lika värde och att alla vill och kan. Du är positiv, sprider glädje och visar arbetsvilja.
Du arbetar alltid med barnets bästa i fokus. Kunskap och delaktighet är ledord i vår undervisning och vi erbjuder barnen "Nya upptäckter - varje dag!" Detta betyder att du som förskollärare är en medforskande vuxen och är lyhörd för barnens intressen och behov.
Du visar god förmåga i att förstå och omsätta förskolans uppdrag i praktiken. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra, samt ta ett särskilt ansvar för utbildningen, verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.
Vi ser engagemang, arbetsglädje och en vilja att utvecklas i yrkesrollen som viktiga egenskaper för att du ska trivas hos oss.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och roligt arbete där du får en god introduktion för att skapa förutsättningar att komma in i ditt nya jobb.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.
Ansökan och anställning
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg.
Du som väljs ut för anställning kommer att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, därför är det bra att beställa detta i god tid från Polismyndigheten.
Urval och intervjuer kan komma att sker löpande, ansök därför redan idag dock senast 2026-08-31.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobb
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobb
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om ingångslön, ingångslöneintervall och relevanta bestämmelser som gäller för den aktuella tjänsten, läs mer om rekryteringsprocessen samt lönetransparens på vår hemsida: https://www.tidaholm.se/jobbahososs/rekryteringsprocessen.5358.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms Kommun
(org.nr 212000-1736), https://tidaholm.se
522 83 TIDAHOLM Arbetsplats
Tidaholms kommun Kontakt
Rektor
Evalena Svensson eva-lena.svensson@tidaholm.se +46502606956 Jobbnummer
10012969