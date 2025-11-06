Förskollärare till Ringblommans förskola
2025-11-06
Vill du vara med och skapa bästa möjliga förutsättningar till att erbjuda barn en trygg omsorg, utveckling och lärande? Vill du även arbeta på en förskola belägen i trevlig landsbygd med skog och natur runt husknuten? Välkommen med din ansökan till Ringblommans förskola!Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Nu söker vi en förskollärare till Ringblommans förskola i Glanshammar. Som förskollärare hos oss blir du en del av ett engagerat och kompetent team som brinner för barns utveckling och som tillsammans arbetar för att ge barnen förutsättningar att vara sitt bästa jag. Som förskollärare kommer du ingå i arbetslag och tillsammans med övriga pedagoger på avdelningen bedriva den pedagogiska verksamheten. Vi har fina omgivningar i närområdet som vi tar vara på i lärandet. Hos oss arbetar vi mycket med rörelse som vi ser som en viktig del för barnen.
På vår förskola strävar vi efter att skapa en trygg, utmanande och lustfylld miljö där lek, samspel och samtal är viktiga ingredienser i vår verksamhet. I tjänsten har du schemalagd reflektionstid både enskilt och i arbetslaget. Hos oss finns även ett fint samarbete mellan förskolorna i området där vi lär och utvecklas tillsammans.
Exempel på arbetsuppgifter:
• känna till och följa läroplan, lagar, policys och rutiner
• leda, organisera, planera, genomföra och utveckla undervisningen
• ansvara för att utbildningen dokumenteras, följs upp, analyseras och utvecklas
• använda metoder och arbetssätt i utbildningen som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
• arbeta för att varje barn och gruppen får sina behov tillgodosedda, genom att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt
• ansvara för utvecklingssamtalens innehåll, utformning och genomförande
• arbeta och dokumentera i verksamhetssystem
Om arbetsplatsen
Ringblommans förskola ligger i Glanshammar, cirka 1.5 mil öster om Örebro med närhet till både skog, idrottsplats, skola och bibliotek. Det finns fem åldershomogena avdelningar i rymliga lokaler och flera olika gårdar med varierad utformning för den dagliga utevistelsen.
Förskolan har ett eget tillagningskök där maten lagas från grunden.
Läs mer om vår förskola på: Ringblomman - orebro.se
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.
Läs mer om hur det är att arbeta som förskollärare i Örebro på orebro.se/jobb/forskollarare!Kvalifikationer
Som förskollärare hos oss är det viktigt att är trygg och engagerad i din roll. För att uppnå förskolans mål förväntar vi oss att du är driven, tar ansvar för dina uppgifter och att du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Vidare har du förmågan att se till helheten och anpassar dig efter ändrade omständigheter. I ditt vardagliga arbete är du bra på att lyssna och kommunicera samt har god förståelse för att barn tar till sig kunskap på olika sätt och att de har olika förutsättningar. Du skapar god kontakt med både barn, föräldrar och kollegor. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med barn, anhöriga och övrig personal, samt skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation krävs även god datorvana.
• legitimerad förskollärare, alternativt inneha behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
Meriterande
• erfarenhet av arbete inom förskola
• utbildning i eller erfarenhet av Vägledande samspel (ICDP)
• VFU-handledarutbildningTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 12 januari 2026 eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Förskollärarlegitimation ska bifogas i ansökan tillsammans med behörighetsförteckning, alternativt examensbevis som berättigar dig till en legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 20 november. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
