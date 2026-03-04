Förskollärare till Regnbågens förskola
2026-03-04
Hej! Är du vår nya kollega?
Regnbågens förskola söker nu två förskollärare.
Regnbågen är en förskola med sex avdelningar, varav en är en minoritetsspråkavdelning. Förskolan ligger vackert belägen vid Vassara älv med utsikt över Dundret. Att arbeta i förskolan är ett utmanande, spännande och kreativt jobb i nära samarbete med kollegor i arbetslag. I förskolan möter vi barnen i deras första utbildning och lägger grunden för det livslånga lärandet och där är du som förskollärare viktig.Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara:
Planera, genomföra och utvärdera undervisningen som främjar barnens utveckling mot läroplanens mål.
Stödja varje barn i deras individuella lärprocess och skapa en trygg och inkluderande miljö.
Samarbeta med kollegor, föräldrar och andra professionella för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barns lärande.
Delta i verksamhetens utvecklingsarbete och bidra till att förverkliga vår gemensamma visionKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad förskollärare. Som förskollärare ska du vara ansvarstagande och ha ett tydligt ledarskap i barngruppen, du har lätt för att skapa goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Engagemang, lösningsfokus, flexibilitet, nytänkande och en stark förmåga att samarbeta är egenskaper vi värdesätter högt i vårt arbete. Gällivare kommun är förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska enligt den nationella minoritetsspråkslagen. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur Polisens belastningsregister, söker du hos Polisen.se och är ett krav. Intyget samt legitimation måste uppvisas innan anställning.
Gällivare kommun erbjuder dig
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjligheten till semesterväxling
Här kan du läsa mer om Gällivare kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta inom för- och grundskolorna: Jobba som pedagog | Gällivare kommunAnställningstyp/arbetstider
Tillsvidare 100%. Ersättning
Månadslön - vi tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna ditt löneanspråk i din ansökan
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett personligt brev samt ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 3 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Upplysningar
Marie Apelqvist, rektor Regnbågens förskola
Tfn: 0970-81 84 81
e-post: Marie.apelqvist@gallivare.se
Fackliga företrädare
Sveriges Lärare
Tfn: 0970-81 83 83
