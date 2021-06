Förskollärare till Pysslingens förskolor i Solna - Pysslingen Förskolor och Skolor AB - Förskollärarjobb i Solna

Pysslingen Förskolor och Skolor AB / Förskollärarjobb / Solna2021-06-27I mer än 30 år har Pysslingen Förskolor lett utvecklingen av svensk förskola. Idag är vi Sveriges största privata förskoleföretag. Vi har mer än 100 förskolor som alla har en sak gemensamt: ett grundmurat engagemang för det omsorgsfulla lärandet och att ge barnen en trygg och stimulerande värld full av möjligheter. Vi är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Läs mer på pysslingen.se/forskolor.Vi söker en legitimerad förskollärare till förskolan Karolina, i Solna.Förskolan Karolina hittar du i parken bakom Nya Karolinskas huvudbyggnad. Du tar dig lättast hit genom att åka buss till Karolinska norra, Haga Södra eller Karolinska institutet Biomedicum, alternativ ta en promenad från S:t ErikplanHos oss är det utforskande barnets tankar och hypoteser centrala. Vårt pedagogiska hjärta finns i det naturvetenskapliga arbetssättet. Leken är en del av undervisningen och undervisning en del av leken. Varje dag på förskolan Karolina skall kännas som en upptäcktsfärd där vi ständigt lär av varandra.Lärmiljöerna är kreativa och lekfulla. Vi vill skapa mötesplatser där barnen lockas till samarbete, innovation och nyskapande.Vår verksamhet har en väl avvägd balans mellan pedagoginitierade stunder av undervisning och barnens egna möjligheter att få prova sina tankar och hypoteser vidare i leken tillsammans med andra. Vi låter processer få ta tid, barnen ska ha möjlighet till reflektion och tid för att skapa en egen förståelse.Läs gärna mer om oss på vår hemsida och på facebook.Vi söker dig somgenom glädje, nyfikenhet, lust och kunskap inför uppdraget vill göra skillnad för varje barnsom har ett gott och professionellt förhållningssätt gentemot alla du möter på förskolanredan har arbetet inom förskolan under några årär trygg i sitt ledarskap och vet hur du inspirerar och leder för att tillsammans med kollegor uppnå bästa resultattycker det är spännande att tillsammans med ledningsgrupp och kollegor hitta nya vägar som berikar de redan pågående arbetet, alltid med barnen i fokus.arbetar processinriktat och målstyrt för att undervisa, utmana och engagera varje barn i utbildningen.Det är viktigt för oss att verksamheten bygger på ett förtroendefullt samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare. Det innebär att varje möte med dem är betydelsefullt. Utöver de dagliga mötena och de organiserade mötena med vårdnadshavarna används också vårt webbaserade dokumentationsverktyg schoolsoft som gemensamma plattform.För att trivas som pedagog inom Pysslingen ska du kunna ta ansvar för ständig utveckling och kunna se ditt professionella uppdrag i ett större samhällsperspektiv där omsorg och lärande bildar en helhet.Stämmer denna beskrivning in på dig så kommer du att trivas hos oss.Vi erbjuder dig möjlighetenatt bli en del av ett sammansvetsat team med mycket driv och engagemangtill egen schemalagd planeringstid, reflektionstid tillsammans med andra förskollärare och reflektionstid tillsammans med övriga kollegoratt få handledning av och reflektionstid med kvalitetsledaretill ett nära samarbete med ledningsteam som består av rektor, biträdande rektor, kvalitetsledare och intendentatt få utrymme för att pröva nya idéer och tankartill kontinuerlig fortbildningtill personlig utveckling inom enheten och i företaget, läs mer på https://jobb.forskola.pysslingen.se/ Denna tjänst är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning på 6 månader. Vi kommer påbörja urvalsprocessen 26 juli, dock kan du skicka in din ansökan redan idag. Har du frågor angående tjänsten så är du välkommen att från vecka 30 kontakta biträdande rektor Anna Söderlund från, anna.soderlund@pysslingen.se Tänk på att beställa utdrag ur belastningsregistret, det tar vanligtvis två veckor att få det hemskickat.Skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till just denna tjänst. Vi önskar få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi har kommit vidare i rekryteringsprocessen.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid2021-06-27Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-31Pysslingen Förskolor och Skolor AB5832028