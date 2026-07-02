Förskollärare till Persborgs förskola södra
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2026-07-02
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Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://ronneby.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss.html
Utbildningsförvaltningen i Ronneby har satt fokus på det kollegiala lärandet! Verksamheten ska genomsyras av kollegialt lärande och de metoder som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Då når vi framgång! Hos oss ska samtliga medarbetare vara väl medvetna om våra styrkor och värna om dessa, samtidigt som vi hela tiden utvecklas. Det gör vi tillsammans!
I utbildningsförvaltningen arbetar vi efter den "röda tråden", en gemensam syn på utveckling och lärande med demokratisk värdegrund från förskola, grundskola, anpassad skola till gymnasie- och vuxenutbildning.
Ta chansen att jobba i en kommun som fokuserar på kärnan i utbildningen!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Persborgs förskola södra söker en förskollärare som arbetar på vetenskaplig grund och har god kännedom om senaste forskning. Vi söker en kollega som har ny kunskap inom det pedagogiska området, med läroplanens övergripande mål och riktlinjer. Vi erbjuder en arbetsplats med nya arbetssätt och metoder där vi arbetar tillsammans som ett team. Vi arbetar med att utveckla lek- och lärmiljöer i förskolan, och ser gärna att du som ny kollega bidrar med dina idéer och kunskaper gällande utforskande miljöer där digitala lärresurser ses som ett komplement.
Tillsammans med övriga kollegor ska du ha förskolans värdegrund och kunskapssyn i fokus. Du ska vara väl förtrogen med och insatt i förskolans styrdokument. Tillsammans med dina kollegor delar du det övergripande ansvaret för barnens undervisning, vilket innefattar planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av barnens utveckling och lärande samt den pedagogiska verksamheten.
Vi formar en verksamhet med ett projekterande arbetssätt som utgår från barnens intressen och nyfikenhet och där all undervisning sker på ett lekfullt sätt. Du möter varje barn, vårdnadshavare och kollega med respekt och ödmjukhet.Kvalifikationer
Du som söker ska ha en förskollärarlegitimation. Annan person som innehar pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, kan vara aktuell men då för en visstidsanställning. För den som erbjuds anställning hos oss, är det ett lagstadgat krav att uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser att du som söker tjänsten som förskollärare har god förmåga att kommunicera och samarbeta med kollegor, barn, vårdnadshavare samt övriga professioner du möter i ditt yrke. Vi arbetar aktivt med estetiska lärprocesser för att öppna möjligheter för barnen att utforska olika uttryckssätt. Vi ser gärna att du är kreativ i ditt arbetssätt och uppskattar att arbeta med skapande.
Användning av digitala verktyg är naturligt i vardagen, både för dig och barnen och vi förutsätter därmed att du har en god digital kompetens. Då du arbetar med pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att främja och synliggöra alla barns utveckling och lärande i den pedagogiska praktiken förutsätter vi att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av pedagogisk arbete. Urval sker löpande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
I de fall det finns lagkrav på utdrag ur belastningsregistret kommer du att behöva uppvisa ett sådant.
För vissa tjänster i Ronneby kommun genomför vi bakgrundskontroller av slutkandidater.
Hos oss i Ronneby kommun omfattas våra medarbetare av centrala kollektivavtal (HÖK och AB). Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning, och erbjuder ersättningar enligt kollektivavtalens bestämmelser. Vårt lönepolitiska arbete bygger på de centrala kollektivavtalen. Har du frågor är du välkommen att kontakta Personalenheten via personal@ronneby.se
.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335206-2026-51". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby Kommun
(org.nr 212000-0837)
Karlshamnsvägen 4 (visa karta
)
372 80 RONNEBY Arbetsplats
Ronneby kommun Kontakt
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter 0457-618000 Jobbnummer
9988241