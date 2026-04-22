Förskollärare till Pålsboda /Hjortkvarn
Hallsbergs kommun / Förskollärarjobb / Hallsberg Visa alla förskollärarjobb i Hallsberg
2026-04-22
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallsbergs kommun i Hallsberg
, Örebro
eller i hela Sverige
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare.
Vi söker dig som är förskollärare eller lärare i fritidshem och vill arbeta tillsammans med oss i Hallsbergs kommun!
Om verksamheten
Förskolorna i Pålsboda och Hjortkvarn söker förskollärare alternativt en lärare i fritidshem för tjänsten i Hjortkvarn. För oss är det viktigt att skapa en meningsfull utbildning, där vi erbjuder en variation i undervisningen. Barnen får upptäcka, utforska och lära nytt på ett tryggt och inspirerande sätt, ofta genom projektarbete. För oss är det viktigt att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla barn. Genom reflektionen förnyar och utvecklar pedagogerna kontinuerligt undervisningen.
På området finns flera mindre förskolor, förskolan Gläntan och förskolan Folkasbo som består av två avdelningar vardera, förskolan Gullvivan som består av tre avdelningar och i Hjortkvarn finns en avdelning för förskola och ett mindre fritidshem. Publiceringsdatum2026-04-22Kvalifikationer
Som person är du initiativrik och lösningsfokuserad. Du är social och bemöter barn, vårdnadshavare och kollegor på ett professionellt sätt. Du är även positiv, flexibel och har ett stort engagemang. Du behöver ha goda pedagogiska ledaregenskaper och vara väl förtrogen med styrdokument som du kan omsätta i praktiken. Genom pedagogisk dokumentation synliggör du barnens lärprocesser på ett kvalitetsmedvetet sätt och lägger stor vikt vid samspel och kommunikation. Genom att vara en reflekterande pedagog är du med och utvecklar förskolans systematiska kvalitetsarbete. Vidare är du en van användare av digitala verktyg. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
legitimerad förskollärare, alternativt inneha behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation eller lärare i fritidshem
Att arbeta på förskolan i Hallsberg innebär att du får:
kompetensutveckling/fortbildning genom kollegialt lärande
möjlighet till olika ansvarsuppgifter beroende på intresse, lämplighet och behov
handledning av specialpedagog
egen mentor om du är nyutexaminerad
fem planeringsdagar per år
8 timmars reflektionstid per arbetslag/vecka
egen iPad
arbetskläder för inom-/utomhus bruk
friskvårdsbidrag
konkurrenskraftig lön
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.Övrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning och visstidsanställning
Sysselsättningsgrad 100%
Tillträde: 3 augusti, visstid 3/8 till 31/12 2026
Antal tjänster: 4
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola. Hallsbergs kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel och semesterväxling.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 3 maj. Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons. Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: emma.dahlberg@edu.hallsberg.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-124244". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs kommun
(org.nr 212000-1926), https://www.hallsberg.se/
Västra Storgatan 14 (visa karta
)
694 80 HALLSBERG Kontakt
Emma Dahlberg emma.dahlberg@edu.hallsberg.se Jobbnummer
9868848