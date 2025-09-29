Förskollärare till Öxeryds förskola
2025-09-29
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Vi söker en förskollärare för tillsvidareanställning till Öxeryds förskola i Lerums kommun. Enheten består av 10 avdelningar fördelat på tre förskolor; Öxeryd, Hulan och Hulantäppan. Förskolorna leds av 2 rektorer som tillsammans bildar ledningen för enheten.
På förskolorna i Hulans enhet är barnen medskapare, deras nyfikenhet tillvaratas och ligger till grund för undervisning och utbildning. För att få fatt i barns frågor och funderingar och för att kunna fördjupa oss i dem, använder vi oss av pedagogisk dokumentation och nyfikenhetsfrågor.
På vår förskoleenhet har du fantastiska möjligheter att utvecklas tillsammans med engagerade och skickliga kollegor. Arbetsglädje är viktigt för oss där du som medarbetare har möjlighet att påverka. Vi månar om att du mår bra och som anställd får du friskvårdsbidrag. I ditt jobb ingår också pedagogiska måltider.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Tillsammans, delaktighet och inflytande är nyckelord för oss. Med ett öppet förhållningssätt där barnens delaktighet och inflytande är i fokus undersöker vi, barn och vuxna, tillsammans intressanta aspekter av vår omvärld. Vi arbetar utifrån ett projekterande förhållningssätt och lägger fokus på barnens nyfikenhetsfrågor som utgångspunkt i planeringen och genomförandet av undervisningen, med målet en trygg, rolig och lärorik förskola. Allt med ett tydligt syfte som tar utgångspunkt i våra styrdokument. Här utgår vi från barns erfarenheter, behov och intressen för att skapa en meningsfullhet i det vi gör.
Vi söker dig som vill utvecklas i ditt arbete tillsammans med våra barn och dina kollegor. För att möta de kompetenta barnen behövs aktivt nyfikna och medagerande pedagoger som fångar upp barnens tankar och intressen och med dem som utgångspunkt arbetar med att fördjupa samt utmana dem vidare i deras utvidgade lärande. Du är engagerad och använder alla situationer för lärande och har förmågan att skapa tillitsfulla relationer med barnen. Du är intresserad av och drivande inom utvecklingen av det pedagogiska och systematiska kvalitetsarbetet. För att kunna utveckla undervisningen och tillgodose barnens behov behöver du reflektera kontinuerligt och systematiskt över ditt pedagogiska uppdrag. Som stöd i arbetet finns pedagogisk samordnare och specialpedagog och du kommer att ingå i en pedagogisk café-grupp där du tillsammans med kollegor på enheten reflekterar kring olika pedagogiska frågor.Kvalifikationer
Du är nyfiken och driven i arbetet med att utveckla din och arbetslagets undervisningspraktik. Du ser det systematiska kvalitetsarbetet som motor i den pedagogiska kvalitetsutvecklingen. Du är en positiv, engagerad och medforskande förskollärare som vill vara med och skapa möjligheter för barns utveckling och lärande.
Som förskollärare är du utbildad och legitimation är ett krav, erhållen eller ansökt sådan.
Intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan så snart du har möjlighet.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
