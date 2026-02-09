Förskollärare till Öppna förskolan i Fisksätra
2026-02-09
Vill du arbeta i en verksamhet där pedagogik, familjestöd och samverkan möts? Öppna förskolan i Fisksätra är en viktig del av familjecentralen och söker nu en legitimerad förskollärare som vill bidra till en trygg, inkluderande och inspirerande mötesplats för barn och familjer. Varmt välkommen med din ansökan!
Ditt uppdrag
Som förskollärare på Öppna förskolan i Fisksätra arbetar du i en levande och mångkulturell stadsdel där många barn ännu inte går i förskola och du möter familjer med olika bakgrunder, språk och behov. Ditt uppdrag är att skapa en varm, tillgänglig, lekfull och pedagogisk lärmiljö som stödjer barnens utveckling och stärker relationen mellan barn och förälder.
Du planerar och leder aktiviteter för barn 0-6 år och vägleder vårdnadshavare i deras föräldraskap. Öppna förskolan är en del av en familjecentral och är samlokaliserade och har nära samarbetar med BVC, föräldrarådgivare och brobyggare. Öppnaförskolan samverkar även med lokalaktörer som ex. Fisksätra bibliotek
En central del av rollen är att vara en brygga mellan hemmet och förskolan. Du vägleder föräldrar och skapar trygghet i övergången till förskola. Du arbetar även uppsökande för att öka barns deltagande i förskola och bygger förtroendefulla relationer med familjer i området. Till uppdraget hör också att bidra till verksamhetens dokumentation, statistik och kvalitets- och säkerhetsarbete. Läs gärna mer om verksamheten här.
Är detta du?
Du är trygg, lyhörd och relationsskapande, med ett genuint engagemang för jämlika uppväxtvillkor. Samtidigt är du handlingskraftig och målfokuserad du ser vad som behöver göras, tar initiativ och driver arbetet framåt även när det är utmanande.
Du anpassar dig snabbt till förändringar, behåller ett positivt och lösningsorienterat fokus och söker aktivt samarbete. Du bygger relationer med lätthet, delar med dig av kunskap, lyssnar in andra och arbetar för lösningar som fungerar för alla.
Du lär av erfarenheter och feedback, utvecklar din kompetens löpande och vet när det är klokt att be om stöd. Du vill bidra långsiktigt till en verksamhet med mycket hjärta och stor betydelse för området och du trivs i en vardag där du får vara både pedagog, vägledare och inspiratör.
Din erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten är det ett krav att du har:
• Förskollärarlegitimation
• Flera års erfarenhet av arbete i barngrupp inom förskola
• Erfarenhet av att arbeta i mångkulturella miljöer
• Interkulturell kompetens genom utbildning eller erfarenhet
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av öppen förskola eller familjecentral
• Erfarenhet av uppsökande arbete eller förskoleinformation
• Kompetens inom språkutvecklande arbetssätt
• Kunskaper i fler språk än svenska
• Musikaliska kunskaper (sång eller instrument)
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastningsregistret
Utdrag från Polisens belastningsregister krävs enligt gällande lagstiftning. Vi rekommenderar att du beställer digitalt utdrag i samband med att du skickar in din ansökan.
Vi erbjuder
I Nacka kommun får du arbeta i en organisation som präglas av öppenhet, mångfald och tillit till människors kunskap och förmåga. Öppna förskolan i Fisksätra är en verksamhet med stort engagemang och stor betydelse för området - där ditt arbete gör verklig skillnad varje dag. Läs om våra förmåner här.
Intresserad?
I denna rekrytering har vi valt att rekrytera utan personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan utgår vi endast ifrån ditt CV och ett antal frågor som du får besvara i samband med din ansökan. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna samt att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Det är extra viktigt att du har ett CV som tydligt beskriver dina olika rollers arbetsuppgifter. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Rekryteringsprocessen består av tester i ett första urval följt av intervjuer och referenstagning. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Tillträde 1/8 eller efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Om du vill bli en del av Nacka kommun, välkommen med din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Kontakt
Rekryteringsspecialist
Therese Prohorenko therese.prohorenko@nacka.se 0704317711 Jobbnummer
9732650