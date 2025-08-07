Förskollärare till Norrboda förskola
Nässjö kommun, barn- och utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Nässjö Visa alla förskollärarjobb i Nässjö
2025-08-07
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nässjö kommun, barn- och utbildningsförvaltningen i Nässjö
I Nässjö kommun arbetar ett stort antal mycket engagerade medarbetare, som året runt utför ett av de viktigaste yrkena vi har. Vi tror på delaktighet och är faktiskt lite kända för den upplevda delaktigheten bland medarbetare. Tillsammans har vi tagit fram både en vision och en verksamhetsidé. Dessutom gillar vi korta beslutsvägar där alla kan göra sin röst hörd och dessutom vara med och påverka. Vår kultur präglas av en attityd där ingenting är omöjligt. Vi levererar resultat och lär av varandra.
Nu söker vi dig som har förskollärarlegitimation eller som snart är färdig med din utbildning till förskollärare med placering på Norrboda förskola. Tillsammans med oss på Norrboda och Nyhems förskolor får du möjlighet att ge barnen en god undervisning som lägger grunden till ett livslångt lärande.Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Är du förskollärare och brinner för undervisning och lärglädje? Då har du möjlighet att bli en del av vårt positiva och härliga gäng på Norrboda förskola! Nu söker vi flera nya kollegor och kanske är det just dig vi söker.
Vi söker dig som är en nyfiken och positiv ledare, som tar tillvara och ser barns intressen och förmågor. Du skapar tillitsfulla relationer till barn, vårdnadshavare och kollegor samt bidrar till ett gott klimat för både barn och vuxna på vår förskola. Tillsammans med teamet skapas en trygg och inspirerande undervisning som är tillgänglig för alla barn i förskolan. Ditt undervisningsuppdrag består av att tillsammans med arbetslaget utforma, leda och utveckla en verksamhet där alla barn har lika rätt till utveckling och lärande med utgångspunkt i förskolans styrdokument. Som förskollärare ska du ständigt hålla diskussionen kring barnsyn, kunskapssyn och förhållningssätt levande.
På förskolan har vi förmånen att arbeta med barn som lär sig flera språk och arbete med språkutvecklande arbete är en central del i vår undervisning. Vi arbetar med hållbar utveckling som tar sin grund i de globala målen 2030 där vi strävar efter att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till varandra och vår omvärld.Kvalifikationer
Vi söker dig med legitimation och/eller behörighet inom förskola. Intresse av och förmåga att samarbeta med både barn och vuxna är viktigt. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt som skapar goda relationer till barnen, vårdnadshavare och kollegor.
Du är:
• nyfiken, medforskande och reflekterande i ditt arbetssätt
• kreativ, modig och vågar prova nya lösningar som driver verksamheten framåt
• positiv och engagerad
• samarbetsvillig
Arbetet bedrivs i arbetslag vilket kräver att du kan och tycker om att samarbeta, då vi alla är en del av varandras arbetsmiljö. Kunskap och erfarenheter av teckenkommunikation samt arbete i mångkulturell verksamhet är meriterande. Vi arbetar med språkutveckling och pedagogisk dokumentation vilket gör att du behöver ha god svenska i tal och skrift. Legitimation och behörighet inom förskola är ett krav.
För att tjänsten ska gälla tills vidare krävs att du har förskollärarlegitimation.
Legitimation och behörighet inom förskola.
ÖVRIGT
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg. Ansök direkt via länken i annonsen.
Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten är du välkommen att skicka ansökningshandlingar till hravdelningen@nassjo.se
. I mejlet måste det framgå vilken tjänst du söker.
Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Intervjuer sker löpande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PGe029". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nässjö kommun
(org.nr 212000-0548) Arbetsplats
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Pernilla Gunnarve Pernilla.gunnarve@nassjo.se 0380-518635 Jobbnummer
9449964