Förskollärare till Munksjöstadens förskoleområde
Jönköpings kommun / Förskollärarjobb / Jönköping Visa alla förskollärarjobb i Jönköping
2025-10-02
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Som förskollärare har du huvudansvar för den pedagogiska verksamheten och att undervisning och utbildning sker enligt förskolans styrdokument. Du ska tillsammans med övriga i arbetslaget stimulera till barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och dess behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska förbereda barnet för fortsatt utbildning.
Arbetslaget fördelar förekommande uppgifter inom laget och utifrån respektive profession. Planering, uppföljning och utvärdering sker utifrån intentionerna i förskolans styrdokument. Med utgångspunkt i arbetslagets pedagogiska dokumentation genomförs ett löpande, systematiskt kvalitetsarbete.
Välkommen till oss
Varmt välkommen till oss på Munksjöstadens förskoleområde.
Vårt förskoleområde består av och Munksjöstadens förskola, Idas förskola och Skeppsbrons förskola. Våra förskolor är alla centralt belägna i Jönköpings västra stadsdel. Förskolornas geografiska läge ger mycket goda möjligheter till både kultur- och naturupplevelser. Vi har närhet till både bibliotek, muséer och flertalet av stadens grönområden. Förskoleområdet är även VFU-förskola för studenter från Högskolan för Lärande och Kommunikation.
Vi vill vara en förskola dit barn och pedagoger kommer med lust och glädje. Vi verkar för en förskola där alla blir bemötta med värme och respekt i en demokratisk anda. Här får du alltså en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter våra kärnvärden gemenskap, engagemang och nytänkande. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas. Vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare, har du ännu inte fått din legitimation är du också välkommen att söka. Du medverkar till ett positivt arbetsklimat, har en mycket god samarbetsförmåga och ett stort engagemang i ditt arbete som förskollärare. Du bidrar till att barnen får en trygg och rolig vardag med många inslag av lärande.
Kunskaper inom det språkutvecklande arbetet och att du använder dig av TAKK är av stort värde i
uppdraget hos oss. Du är engagerad och nyfiken samt har viljan att fortsätta lära och utvecklas i din yrkesroll. Du behöver vara flexibel då vi är en stor förskola och där man vid behov kan behöva hjälpa varandra över avdelningarna. Stor vikt läggs vid din yrkesskicklighet, ditt positiva synsätt, och personlig lämplighet. Det är av stor vikt att du har goda kunskaper i svenska både gällande tal och skrift.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdagen.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av angivna kontaktpersoner i annonsen eller sök upp en facklig företrädare via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten hos oss på Munksjöstadens förskoleområde.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
