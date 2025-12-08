Förskollärare till Munkebergs förskola
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - http://www.lulea.se/anstallning
Munkebergs förskola ligger på Mjölkudden 2 km från Luleå centrum och består av åtta barngrupper fördelade på två närliggande byggnader, där vi organiserar grupperna så åldershomogent som möjligt samt roterar med barnen varje eller vartannat år. Förskolan har två gårdar med varierande miljöer och närhet till natur och älv.Vår utbildning har sin grund i ett postmodernistiskt perspektiv och vår pedagogiska inriktning bygger på inspiration från Reggio Emilia, vars pedagogiska filosofi är grundad i demokrati och jämlikhet.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare spelar du en avgörande roll i barns utveckling och välbefinnande. Du kommer att ha en mångfacetterad roll och arbeta nära barnskötare och övrig personal på förskolan för att skapa en trygg, stimulerande och tillgänglig utbildning för barnen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:* att målstyrda processer sker och tillsammans med barnskötare bedriva undervisning, där barns delaktighet och inflytande är centrala
• att undervisningen i förskolan sker i enlighet med målen i läroplanen* planering, genomförande och utveckling av undervisning tillsammans i arbetslaget och för hela förskolan* att förskolans lärmiljöer erbjuder variation där barn kan vidareutveckla sina förmågor i en tillgänglig lärmiljö för omsorg, lek, rörelse, hälsa, utveckling och lärandeDu arbetar för att skapa trygga och tillitsfulla relationer både med barn, kollegor och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad förskollärare med behörighet att undervisa i förskola samt har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Det är meriterande om du har yrkeserfarenhet från arbete i förskola liksom om du har kunskap i något av våra minoritetsspråk eller i något annat språk.Som person behöver du vara strukturerad och kunna planera, organisera och slutföra ditt arbete. För att lyckas i rollen krävs det att du har förmåga att möta olika barns behov, att skapa goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor samt att du värdesätter samarbete och strävar efter gemensam framgång. Viktig är också din kreativa förmåga att kunna tänka i nya banor när det behövs.Om du blir aktuell för tjänsten kommer du att behöva visa upp ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
