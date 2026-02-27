Förskollärare till Mosjö förskola
Vi söker dig som vill vara med och utveckla den pedagogiska miljön tillsammans med oss och skapa en förskola där utbildningen lägger grunden för ett livslångt lärande genom omsorg och undervisning. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Vi söker en förskollärare till Mosjö förskola som är intresserade av att driva och utveckla förskolans projekterande och reflekterande arbete tillsammans med barn och kollegor. Vi har en tydlig organisation för reflektion och planering. Vår vision är att barn och vuxna på vår förskola ska få möjlighet att utvecklas i en verksamhet där utforskande, nyfikenhet, meningsfullhet, fantasi, glädje och gemenskap alltid är närvarande. Ett arbetssätt med stor tonvikt vid språk och kommunikation. Att få möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt som t.ex. genom bild, dans, musik, skapande och lera ges alla barn tillgång till ett rikt språk och en djupare förståelse. Det skapande språket, de s.k. "Hundra språken" har stor betydelse.
Exempel på arbetsuppgifter:
• ansvara för att leda, organisera, planera, genomföra och utveckla undervisningen
• arbeta för att varje barn och gruppen får en trygg omsorg, sina behov tillgodosedda och en lärmiljö för utveckling, lek och lärande
• använda metoder och arbetssätt i utbildningen som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
• reflektera regelbundet över ditt eget arbetssätt samt arbetar för en stimulerande och lärande inom- och utomhusmiljö
• ansvara för utvecklingssamtalens innehåll och genomförande
• ansvara för att utbildningen dokumenteras, följs upp, analyseras och utvärderas
Om arbetsplatsen
Mosjö förskola är en förskola som består av tre avdelningar och får sin mat från Mosjö skola. Båda förskolorna ingår i samma organisation med gemensam rektor och ledningsgrupp.
Mosjö förskola har under det sista året total renoverats på insidan.
Förskolorna är belägen i Mosås som ligger ca 10 km söder om Örebro utefter gamla vägen till Kumla. Området består av blandad bebyggelse där de flesta boendeformer finns representerade, med småhus som de dominerande inslaget. Mosjö är ett område som just nu växer mycket snabbt.
På Mosjö förskola tillhandahåller vi ytterkläder för alla tillsvidareanställda. Det gäller skalkläder (jacka och byxa), fleecetröja samt vinterkläder (vinterparkas, täckbyxor och mössa).
Läs mer om vår förskola här: orebro.se/mosjo-forskola
Läs mer om hur det är att arbeta som förskollärare i Örebro på orebro.se/jobb/forskollarare!Kvalifikationer
Som person är du trygg, ansvarsfull och driven. Du har goda kunskaper om barns utveckling och lärande samt förmåga att omsätta kunskapen i det dagliga arbetet. Det är viktigt att du kan tänka nytt, är kreativ och lösningsfokuserad. Du har barnen i fokus och är närvarande och engagerad i samspelet med dem. Arbetet som förskollärare innebär ett nära samarbete med kollegor vilket förutsätter att du är lyhörd och har en god samarbetsförmåga. Då det är viktigt att skapa ett förtroendefullt och nära samarbete med vårdnadshavare behöver du även ha en god kommunikativ förmåga.
Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med barn, anhöriga och övrig personal, samt skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation krävs även god datorvana.
• legitimerad förskollärare, alternativt inneha behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
Meriterande
• erfarenhet av digitala verktyg inom förskolan
• utbildning/erfarenhet av Vägledande samspel (ICDP)
• erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd, NPF
• erfarenhet av TAKK och bildstöd
• kunskap/erfarenhet av pedagogisk dokumentationTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: omgående eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Förskollärarlegitimation ska bifogas i ansökan tillsammans med behörighetsförteckning, alternativt examensbevis som berättigar dig till en legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 12 mars. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande!
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
