Förskollärare till Mosippans förskola
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2026-07-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-26Om företaget
Vi söker nu en förskollärare med start hösten 2026.
Mosippans förskola är en mångkulturell förskola med sex avdelningar där språk, lek och lusten att lära genomsyrar vår vardag tillsammans. Här ses mångfald och barns erfarenheter som en tillgång i det pedagogiska arbetet.
Språkutveckling är en central del av förskolan och vi arbetar medvetet för att ge barnen rika möjligheter att kommunicera, uttrycka sina tankar och utveckla sin förståelse för omvärlden.
Hos oss möts du av ett varmt och engagerat gäng förskollärare och barnskötare som trivs tillsammans, stöttar varandra och känner stolthet över vår förskola. Vi tror på ett lustfyllt lärande där trygga relationer, nyfikenhet och delaktighet lägger grunden för barnens utveckling.
Dina KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad förskollärare
God svenska i tal och skrift
Meriterande
Tidigare erfarenhet av förskolan
Kunskap om skolans styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet
Vi söker dig!
Du är en lugn, trygg och närvarande pedagog som sätter barnet i fokus och värdesätter det dagliga mötet. Du har god pedagogisk insikt och förmåga att skapa struktur, sammanhang och stimulerande lärmiljöer i barngruppen. Du arbetar aktivt för en inkluderande och trygg förskola där varje barn blir sett, bekräftat och får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Du bygger trygga relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Med ett nyfiket och engagerat förhållningssätt samarbetar du, reflekterar över ditt arbete och bidrar till förskolans gemensamma utveckling.
Du är intresserad av hur barn lär sig och ger lärandet den tid och de förutsättningar som behövs. Du har en god förståelse för människors olikheter och möter andra med lyhördhet, respekt och kulturell medvetenhet. Du ser barns olika erfarenheter, språk och kulturer som en tillgång och skapar förutsättningar för delaktighet och lärande.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Körfältsvägen 7 (visa karta
)
831 49 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Rektor
Jessica Bergman jessica.bergman@ostersund.se +4663143320 Jobbnummer
10011714