Förskollärare till Mosebacke förskolor - Vikariat
Mosebacke Förskolor AB / Förskollärarjobb / Stockholm Visa alla förskollärarjobb i Stockholm
2025-11-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mosebacke Förskolor AB i Stockholm
Förskollärare till Mosebacke förskolor - Vikariat med Reggio Emilia-inriktning
Vill du arbeta i en miljö där barnens nyfikenhet, kreativitet och utforskande står i centrum?
Mosebacke förskolor söker nu en engagerad förskollärare till ett vikariat på en avdelning med barn i åldrarna 2-3 år. Hos oss arbetar vi utifrån Reggio Emilias filosofi - där barn ses som kompetenta och där pedagogens roll är att lyssna, inspirera och utmana.Publiceringsdatum2025-11-05Om företaget
Mosebacke förskolor är en del av Stockholms stad och består av flera avdelningar med en gemensam pedagogisk inriktning inspirerad av Reggio Emilia. Vi arbetar projektinriktat, med stor vikt vid miljön som den tredje pedagogen, och med ett starkt fokus på barns delaktighet, trygghet och relationsskapande. Vi tror på ett nära samarbete i arbetslaget och ett reflekterande arbetssätt.Om tjänsten
Du kommer att arbeta på en avdelning med barn i åldrarna 2-3 år. Tillsammans med kollegor ansvarar du för undervisning, omsorg och att skapa en trygg, utforskande och estetiskt inspirerande miljö. Du är delaktig i dokumentation, reflektion och planering utifrån förskolans läroplan och vår pedagogiska profil.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad förskollärare.
Har erfarenhet av arbete med yngre barn och god förståelse för deras behov.
Har kunskap om eller intresse för Reggio Emilia-filosofin.
Har ett varmt och professionellt bemötande mot barn, kollegor och vårdnadshavare.
Är trygg, lyhörd och har god samarbetsförmåga.
Har erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd är meriterande.
Vi erbjuder
En pedagogisk miljö som inspirerar till utforskande och kreativitet.
Möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
En arbetsplats där omsorg, omtanke och barnens bästa är ledstjärnor.
Tydliga rutiner och stöd från ledning.Så ansöker du
Vikariatet är tidsbegränsat. Start enligt överenskommelse. Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: stina.fihn@skrattegi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förskollärarvikariat". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mosebacke Förskolor AB
(org.nr 556679-0902)
Roddargatan 6 (visa karta
)
116 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Mosebacke förskolor Jobbnummer
9590774